Czym jest astma?

Astma to choroba zapalna dróg oddechowych. Proces zapalny powoduje, że oskrzela stają się nadreaktywne, co przyczynia się do wystąpienia napadów duszności. Może wystąpić w każdym wieku. Rozpoznana u dorosłych ma zazwyczaj cięższy przebieg.

Przyczyny wystąpienia choroby

Astmę można podzielić na alergiczną i niealergiczną. Pierwsza z nich spowodowana jest alergenami środowiskowymi i alergenami znajdującymi się w miejscu pracy. Do wystąpienia drugiej przyczyniają się: przebyte infekcje, astma poinfekcyjna), przyjmowanie aspiryny lub leków przeciwbólowych (astma aspirynowa, astma analgetyczna), drażniące substancje chemiczne, wysiłek fizyczny (astma wysiłkowa). Na rozwój astmy maja wpływ zarówno czynniki genetyczne (głównie astma alergiczna), jak i środowiskowe.

Ostry napad astmy może wywołać ekspozycja na antygen, leki, wysiłek fizyczny, infekcja wirusowa, niewłaściwe leczenie.

Polecamy: Jakie badania przeprowadzić w diagnostyce alergii?

Co dzieje się w oskrzelach?

Czynniki wyzwalające (alergeny) i predyspozycja genetyczna powodują często występujące zapalenia oskrzeli. W procesie tym bierze udział cały szereg komórek układu immunologicznego (limfocyty T, granulocyty, komórki tuczne). Oprócz występowania w nich częstych procesów zapalnych, oskrzela astmatyka charakteryzują się także nadwrażliwością. Skurcz nadwrażliwych oskrzeli, obrzęk i naciek zapalny błony śluzowej oraz nadmierne wydzielanie śluzu prowadzą do obturacji oskrzeli i występowania duszności. Ciągłe uszkodzenie oskrzeli powoduje w efekcie przebudowę ich ściany.

Objawy astmy

Dominującym objawem astmy jest napadowo występująca duszność o typie wydechowym. Szczególnie często niepokojąca chorego nad ranem i w nocy. Inne dolegliwości mogą nie być obecne. Czasami pojawiają się: suchy, napadowy kaszel, świszczący oddech, objawy innych chorób alergicznych (np. alergiczny nieżyt nosa). W przebiegu astmy dochodzi do gwałtownych lub stopniowych zaostrzeń. Nieleczona, wieloletnia astma prowadzi do nieodwracalnej obturacji oskrzeli.

Czytaj też: Jak alergiczny nieżyt nosa wpływa na samopoczucie?

Skąd wiadomo, że to astma?

Lekarz stawia diagnozę na postawie objawów choroby, oraz badań pomocniczych. Bardzo pomocne w rozpoznaniu astmy są: spirometria, próba prowokacyjna z histaminą i metacholiną, swoiste próby prowokacyjne z konkretnym alergenem. Można wykonać również RTG klatki piersiowej, które z reguły jest prawidłowe (przydatne głównie w różnicowaniu), pulsoksymetrię i gazometrię, punktowe testy skórne, ocenę stężenia IgE całkowitego i swoistego. W astmie ważne jest nie tylko odpowiednie leczenie, ale również unikanie czynników ryzyka, mogących u danej osoby doprowadzić do ostrego napadu (infekcje wirusowe, leki, ekspozycja na dany antygen).

Reklama