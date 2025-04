Myjesz zęby po każdym posiłku, regularnie używasz nici dentystycznej i pamiętasz o wizytach kontrolnych u dentysty. Niestety nawet to nie ochroni twoich zębów przed zniszczeniem, jeśli nie wyzbędziesz się kilku przyzwyczajeń. Poznaj 5 nawyków, które niszczą zęby.

1. Traktujesz zęby jako narzędzia

Chyba każdemu zdarzyło się otworzyć opakowania z chipsami lub przeciąć taśmę klejącą zębami? To może twoje zęby wiele kosztować. Ta czynność może spowodować ukruszenie, złamanie, a jeśli robimy to notorycznie - zmianę ustawienia zębów prowadząc do wad zgryzu.

2. Używasz zbyt twardej szczoteczki

Wiele osób uważa, że im twardsze włosie szczoteczki, tym lepsze. Nie ma nic bardziej mylnego! Mogą one podrażniać dziąsła i prowadzić do nadwrażliwości zębów. Również zbyt mocne przyciskanie szczoteczki do zębów może im zaszkodzić, np. zetrzeć szkliwo i podrażnić dziąsła.

3. Zbyt długo żujesz gumę

Specjaliści zalecają, by gumę żuć po każdym posiłku – zwiększa ona produkcję śliny, która pomaga utrzymać odpowiednie pH w jamie ustnej, wypłukać reszki jedzenia z przestrzeni międzyzębowych a także redukuje ryzyko powstania próchnicy. Jednak nie powinno jej się żuć dłużej niż 10-15 minut!

4. Obgryzasz paznokcie

Obgryzanie paznokci przyczynia się do zmiany kształtu, powstawania ostrych krawędzi i starcia płytki zębów. Może doprowadzić do infekcji i stanów zapalanych, którego skutkiem są choroby dziąseł. Podnosi także ryzyko zachorowania na bruksizm, czyli mimowolnego zaciskania szczęki i zgrzytania zębami.

5. Ssiesz kostki lodu i pijesz dużo zimnych napojów

Drastyczna zmiana temperatury to szok termiczny dla zębów. Konsekwencją jest pojawienie się w szkliwie mikroszczelin, w których rozwijają się bakterie odpowiedzialne za rozwój próchnicy. Osoby, które lubią nagryzać kostki lody, są też bardziej narażone na ukruszenie się, a nawet złamanie zęba.

Na podstawie materiałów prasowych Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie