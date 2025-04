Co 5. dziecko teraz lub w dorosłości doświadczy pokrzywki zwłaszcza, jeśli ma skłonności do alergii. Pokrzywka ostra występuje zwłaszcza u dzieci i trwa do 6 tygodni, alergiczna - kilka godzin.

Jakie są przyczyny pokrzywki u dzieci

Przyczyny wystąpienia pokrzywki zależą od jej rodzaju, objawów i czynników dodatkowych, np. ile trwa, jakie ma nasilenie oraz czy dziecko jest alergikiem. Wyróżnia się kilka rodzajów pokrzywek ze względu na przyczyny:

pokrzywkę alergiczną (najczęstsza, zazwyczaj po jedzeniu),

pokrzywkę niealergiczną (np. przez silny ucisk oraz zmiany temperatury),

pokrzywkę objawową (u dzieci występująca jako dodatkowy objaw związany np. z infekcją),

pokrzywkę idiopatyczną (nieznanego pochodzenia).

Jakie objawy daje pokrzywka u dziecka i jak wygląda

Podstawowym objawem pokrzywki są bąble na skórze przypominające poparzenie pokrzywą lub te po ukłuciu owada. Nieznacznie wysuwają się ponad powierzchnię skóry. Są to rumieniowo-obrzękowe zmiany, które mogą zniknąć bez śladu po kilku godzinach. Niestety u dzieci pokrzywka ma najczęściej charakter ostry, a więc wysiewy bąbli utrzymują się nawet 6 tygodni i często powiązane są z alergią.

Bąble w przypadku pokrzywki u dzieci mają porcelanowy, różowy lub czerwony kolor i powodują swędzenie. Pokrzywka u dzieci zwykle nie jest większa niż kilkanaście centymetrów. Konieczna jest obserwacja i kontrolowanie, jakie pokarmy przyjmuje dziecko.

Ważne: może pojawić się obrzęk naczynioruchowy, który najczęściej dotyka warg i powiek i wymaga on konsultacji lekarskiej. Typowe dla obrzęku są:

obrzęk dolnych partii skóry i tkanki podskórnej,

zajęcie błon śluzowych (tu pojawia się: duszność, uczucie braku tchu),

towarzyszenie infekcji pasożytniczej, bakteryjnej lub wirusowej,

dłuższe utrzymywanie się zmian skórnych (nawet do 6 tygodni).

W przypadku zdiagnozowania obrzęku naczynioruchowego konieczne są leki przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Jest on bezpośrednim zagrożeniem życia zwłaszcza, jeśli pojawi się w obrębie głośni i krtani. Zauważysz to po zmianie głosu dziecka, duszności i jeśli dziecko poinformuje się, że ma uczucie pełności w gardle.

Jak leczyć pokrzywkę u dzieci

Leczenie pokrzywki u dzieci bazuje na lekach antyhistaminowych oraz glikosterydach. Zachęca się do wykonania testów alergicznych skórnych i obserwacji, jak reaguje organizm dziecka na pokarmy i substancje. Podstawą jest znalezienie czynnika wywołującego pokrzywkę u dziecka - jego eliminacja może wykluczyć nawroty.

Czy pokrzywka jest zaraźliwa

Pokrzywka (ani ostra, ani przewlekła) nie jest chorobą zakaźną, więc nie można się nią zarazić. Niestety w wielu przypadkach nie udaje się znaleźć jej podłoża, stąd błędne informacje o jej zaraźliwym charakterze zyskują na popularności.

