Jest to egzotyczny olej pozyskiwany naturalnie z owoców palmy czerwonej. Nie jest modyfikowany w żaden sposób, tylko tłoczony na zimno i od razu rozlewany do szklanych, ciemnych butelek. To skarbnica witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, a także pożytecznych kwasów tłuszczowych omega. Pochodzi z ekologicznych upraw w Afryki Zachodniej i Środkowej, a także Malezji i Indonezji.

Reklama

Olej palmowy jest tłoczony z miąższu owoców olejowca gwinejskiego, znanego jako palma olejowa. Owoce te są pestkowcami, przypominającymi śliwkę. Mają kolor żółtawo-pomarańczowy, po czerwony. Rosną w dużych kiściach pośród pierzastych liści palmy.

Olej ma kolor pomarańczowo-czerwonawy, z uwagi na wysoką zawartość karotenów. Z tego tłuszczu produkuje się margaryny, świece, mydło i inne kosmetyki. Tłoczony na zimno olej jest szeroko stosowany w krajach tropikalnych i powoli zdobywa zwolenników w Europie.

Co zawiera olej z owoców czerwonej palmy?

Olej palmowy jest źródłem wielu pożytecznych składników – witamin, kwasów tłuszczowych i innych substancji naturalnych, do których w szczególności zaliczamy:

karoteny: beta i alfa karoten, stanowiące prowitaminę witaminy A i nadaje kolor olejowi; karotenów w oleju palmowym jest 10-krotnie więcej niż w marchwi (1 łyżka oleju dostarcza nam większość zapotrzebowania na witaminę A i E),

naturalna witaminę E, będącą antyoksydantem i razem z witaminą A wspomaga skórę i błony śluzowe,

kwasy omega 3 i 6, wspomagające pracę układu nerwowego i odporności, a także stymulują rozwój,

koenzym Q10, ujędrniający skórę, zachowujący jej prawidłowe funkcje ochronne, wspomaga regenerację organizmu, wzmacnia odporność,

kwas lipinowy – silny przeciwutleniacz, może zapobiegać chorobom serca, zaćmie, cukrzycy, chroni też komórki układu nerwowego,

likopen – zapobiegający chorobom nowotworowym.

Olej palmowy jest wolny od cholesterolu i szkodliwych tłuszczów trans. Powoduje też obniżenie stężenia złego cholesterolu LDL, a podwyższenie dobrego – HDL. Wspomaga wchłanianie wielu składników odżywczych jak np. beta-karoten i likopen z warzyw. Podczas smażenia, pieczenia czy gotowania, zachowuje wszelkie składniki odżywcze przyrządzanych produktów.

Do czego przeznaczony jest olej palmowy?

Jest to tłuszcz uniwersalny, polecany do pieczenia, smażenia, smarowania chleba, do sosów sałatkowych, pieczenia ciast, a także pielęgnacja ciała. To dobra alternatywa dla olejów spożywczych i oliwy z oliwek. Polepsza smak potraw, nadaje przyjemnie złocisty kolor smażonym produktom. Jako kosmetyk i lekarstwo to świetny środek, który zmiękcza skórę, koloryzuje ją, uelastycznia, wspomaga gojenie się ran, a także łagodzi objawy łuszczycy i egzemę, ponadto chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Warto go wypróbować w swojej kuchni, zwłaszcza gdy jest zapotrzebowanie na jego składniki. Z pewnością nadaje się do przyrządzania potraw dla osób chorujących na serce, cukrzycę, zaburzenia metaboliczne, choroby skórne, neurologiczne i zmagających się z osłabioną odpornością. Może być stosowany jako dodatek kaloryczny do posiłków dla osób mających problemy z przyjmowaniem posiłków. Już jedna łyżka oleju dziennie wspomaga siły organizmu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stosowania oleju, warto wymienić uwagi ze swoim lekarzem prowadzącym.

Reklama

Olej z owoców palmy czerwonej można kupić przez internet lub w sklepach ze zdrową żywnością. Niektóre supermarkety posiadają go w swojej ofercie. Koszt oleju wynosi średnio 90zł za litr, za ćwierć litra 30zł.