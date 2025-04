Spis treści:

Kto z nas nie zna problemu suchej, pękającej i łuszczącej się skóry na koniuszkach palców? Jest to częsta dolegliwość, która może mieć wiele przyczyn. Na ogół pękające opuszki są skutkiem działania detergentów, gorącej wody lub suchego powietrza. Właściwa pielęgnacja pomaga. Ale nie zawsze, bo pękająca skóra na palcach może wynikać również z poważnych chorób dotykających całego organizmu.

Oto niektóre przyczyny pękających opuszków palców:

niedostateczna pielęgnacja skóry dłoni (brak nawilżania),

działanie suchego powietrza,

odwodnienie,

nadmierny kontakt z wodą (zwłaszcza długie kąpiele w gorącej wodzie),

działanie chemikaliów,

choroby skóry, takie jak łuszczyca, egzema, atopowe zapalenie skóry, alergie skórne,

wahania hormonalne (np. przy niedoczynności tarczycy, cukrzycy),

niedobory witamin (głównie witaminy A, E, z grupy B).

Oczywiście jeżeli skóra na opuszkach palców pęka wskutek poważniejszej choroby, to na ogół pojawiają się jeszcze inne niepokojące objawy. Jeżeli tak się dzieje, to warto skontaktować się z lekarzem. Można udać się do dermatologa albo lekarza pierwszego kontaktu. Wykonanie podstawowych badań diagnostycznych i ocena specjalisty pozwolą ustalić, jaka jest faktyczna przyczyna tego problemu skórnego.

Pękające opuszki palców a łuszczyca

Pękające opuszki palców mogą dokuczać przy łuszczycy. Łuszczyca jest to przewlekła choroba skóry o podłożu autoimmunologicznym, w której dochodzi do powstania charakterystycznych zmian skórnych: grudkowatych, wyraźnie oddzielonych od zdrowej skóry złuszczających się zaczerwienień. Na ogół pojawiają się w okolicy łokci, kolan i na owłosionej skórze głowy, ale choroba może też objąć dłonie i stopy. Wówczas zmiany występują na wewnętrznej stronie dłoni lub podeszwie stóp. Niektóre osoby skarżą się na bolesne pękanie skóry. Są różne metody leczenia łuszczycy, stosuje się m.in. glikokortykosteroidy oraz mocznik.

Przeczytaj też: Łuszczyca paznokci

Pękające opuszki palców a infekcje skóry

Pękające opuszki palców mogą świadczyć o infekcji skóry, np. zakażeniu grzybami. Występuje wtedy zaczerwieniona, swędząca skóra, często ze złuszczaniem naskórka na brzegach. Pojawia się pieczenie skóry i pęknięcia. Podejrzenie powinny wzbudzić zwłaszcza zmiany na paznokciach: ich zażółcenie, pogrubienie i zniekształcenie płytki paznokcia. Leczenie polega na miejscowym stosowaniu preparatów przeciwgrzybiczych. Zanim po nie sięgniemy, należy poradzić się dermatologa.

Przeczytaj też: Grzybica paznokci

Pękające opuszki palców a cukrzyca

Jednym z objawów cukrzycy jest wysuszenie i pękanie skóry. Najczęściej w pierwszej kolejności problem dotyka stóp. Jeśli masz cukrzycę i zauważysz, że skóra pęka, łuszczy się, jest nadmiernie przesuszona, to skontaktuj się ze swoim lekarzem. Taki stan u diabetyków wymaga zwiększonej czujności, ponieważ powstające z czasem rany często trudno się goją. Lepiej więc zapobiegać i reagować, gdy pojawią się wczesne objawy. Cukrzyca zwiększa też ryzyko infekcji grzybiczych.

Podstawą leczenia pękających opuszków palców jest nawilżanie skóry. Sięgaj po emolienty, czyli dermokosmetyki, które odbudowują warstwę hydrolipidową skóry. Warstwa hydrolipidowa skóry jest to ochronna powłoka składająca się z lipidów, czyli tłuszczów i wody. Jej zadaniem jest zapobieganie przed utratą wilgoci. Dzięki temu skóra jest dłużej nawilżona, bardziej elastyczna i lepiej chroniona przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zanieczyszczenia, substancje chemiczne czy promieniowanie słoneczne. Co więcej, emolienty mają działanie przeciwzapalne, regenerujące i natłuszczające, dzięki czemu w sposób złożony działają korzystnie na kondycję skóry.

W przypadku pękających opuszków palców stosuj kosmetyki do rąk z takimi składnikami jak:

kwas hialuronowy,

pantenol,

mocznik,

parafina,

lanolina,

wazelina,

gliceryna,

ceramidy,

witaminy A, C, E, B,

masło shea,

wosk pszczeli.

Stosuj w ciągu dnia często balsamy nawilżające do rąk, a tłuste cięższe kremy nakładaj grubą warstwą na opuszki palców przed snem. Możesz na noc założyć rękawiczki bawełniane, aby krem lepiej zadziałał.

Aby zmniejszyć problem pękających opuszków palców, pamiętaj również o ważnych zasadach na co dzień:

unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z detergentami,

używaj rękawic ochronnych, gdy sprzątasz dom lub pracujesz w ogrodzie,

unikaj nadmiernego moczenia dłoni w wodzie i dokładnie je osuszaj (więcej: 6 błędów pod prysznicem, które wysuszają skórę),

zmień mydło na łagodniejsze, jeśli musisz często myć dłonie,

dobrze spłukuj mydło,

nie używaj do mycia gorącej wody,

używaj rękawic również wtedy, gdy zmywasz naczynia,

pij dużo wody w ciągu dnia, aby nawilżać skórę od wewnątrz,

pamiętaj o zdrowej diecie, która dostarczy witamin.

Jeżeli dolegliwość pojawiła się z powodu choroby, to trzeba leczyć podstawowy problem. Gdy pękające opuszki palców są wynikiem nieprawidłowej pielęgnacji skóry dłoni lub stóp czy też używania detergentów, to łatwo jest złagodzić objaw samodzielnie przy pomocy dobrych kosmetyków.

