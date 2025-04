Po co filtrować wodę?

Woda jest konieczna do przeżycia. Potrzebujemy jej zarówno my, zwierzęta, rośliny i mikroorganizmy. Po to by normalnie funkcjonować musimy jej spożyć około 2 litry dziennie, zarówno w posiłkach jak i osobno – żeby utrzymać na prawidłowym poziomie ciśnienie tętnicze krwi, temperaturę ciała i inne parametry. Wreszcie dzięki wodzie możliwe jest utrzymanie higieny ciała i otoczenia.

Reklama

Zanieczyszczenia sprawiły, ze woda musi być specjalnie uzdatniana w wodociągach. Jest chlorowana, co łatwo odczuć w smaku i zapachu. Płynąc rurami do naszych mieszkań, nasyca się m.in. cynkiem lub ołowiem (stare rury). Niestety czasem dostają się do niej bakterie, np. Salmonella lub E-coli, pestycydy i azotany, stając się zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Woda w niektórych regionach naszego kraju, jest bardzo twarda z uwagi na obecność związków wapnia i magnezu, toteż sprzyja osadzaniu się kamienia np. w czajnikach, pralkach i innych urządzeniach. Taka woda może też nadmiernie wysuszać naszą skórę i włosy.

Na rynku mamy dostępną całą gamę filtrów do wody, począwszy od dzbankowych, a skończywszy na kranowych. Różnią się jakością i cenami. W każdym z nich trzeba systematycznie wymieniać wkład filtrujący, by filtracja była skuteczna. W filtrach dzbankowych, filtr stanowi węgiel aktywowany, który świetnie absorbuje toksyny i metale ciężkie. Są też filtry zawierające srebro, które do dwóch dób hamuje rozwój bakterii w wodzie.

Dlaczego warto filtrować wodę z kranu?

ekonomiczniej jest przefiltrować wodę z kranu w celu przyrządzenia napojów, aniżeli wykorzystywać wodę butelkowaną

filtrowanie wody oczyszcza ją z różnych toksycznych substancji – ołowiu, pestycydów, azotanów, a także rdzy i piasku

filtry zmniejszają twardość wody prawie o połowę, a to z kolei redukuje odkładanie się osadu w urządzeniach

dzięki nim możliwe jest niemal pełne oczyszczenie wody z chloru, co odzwierciedla się w jej lepszym smaku i zniwelowaniu „chemicznego” zapachu

obecność srebra w filtrach ogranicza i uniemożliwia rozwój bakterii przez około 48 godzin

miękkość przefiltrowanej wody korzystnie wpływa na jakość sporządzanych posiłków, parzonej kawy i herbaty

filtracja nie usuwa do końca wszystkich minerałów

woda filtrowana jest dobra dla każdego – osób z osłabioną odpornością, dzieci, seniorów, kobiet w ciąży

Filtrowanie wody jest zdrowym i jednocześnie ekonomicznym pomysłem. Warto zainwestować w takie urządzenie. Filtry do dzbanków kosztują około 20zł. Zatem litr przefiltrowanej wody kosztuje nas około 20gr. To chyba dużo mniej niż litr wody butelkowanej kupionej w sklepie?

Reklama

Katarzyna Ziaja