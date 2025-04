Rachel Jayne Groover przedstawia cenne rady, jak wydobyć z siebie siłę kobiecości, zostać zauważoną i docenioną. Odnosi się do tego, nad czym wiele kobiet się zastanawia, ale nie ma odwagi zapytać wprost. Każdej z nas zdarzyło się być w sytuacji, kiedy nie wiedziała, jak się zachowywać, by przyciągać do siebie odpowiednich mężczyzn, a jak odepchnąć ludzi, z którymi nie chcą mieć kontaktu. Jak to zrobić, wykorzystując przy tym swoje wewnętrzne piękno, esencję kobiecości i dar uwodzenia, który każda kobieta w sobie ma?

Autorka pokazuje krok po kroku, jak odpowiednio radzić sobie ze swoją niepewnością. Przedstawia jak duży wpływ na postrzeganie przez mężczyzn mają choćby takie szczegóły, jak: subtelne poruszanie się, mimika twarzy, odpowiednie dobieranie ubrań, oddychanie czy mówienie. Wyjaśnia, na czym polega esencja, która tak wpływa na naszą kobiecość. Esencja, która jest czymś subtelnym i tajemniczym, która przejawia się w najmniejszych szczegółach. Gdy tylko zrozumiemy na czym polega ta esencja, przełoży się to na naszą namiętność i erotyczność.

Nie jest tajemnicą, że kiedy stajemy się pewne siebie, dobrze wyglądamy i jesteśmy niezależne wytwarzamy aurę wokół siebie, którą od razu zauważają inni. To coś czyni nas właśnie kobietami wartymi zachodu, które czują się dobrze we własnej skórze i nikt nie jest w stanie im tego odebrać. Tak naprawdę to stosunek do nas samych sprawia, jak widzą nas inni i jak jesteśmy postrzegane przez mężczyzn.

Autorka zamieszcza w swojej książce serię 35 ćwiczeń oraz medytacji, które są niezbędne do tego, by spróbować zajrzeć w głąb siebie, wsłuchać się w swoje myśli, by móc zrozumieć siebie; sprawić, by otoczenie zaczęło nas postrzegać jako pełne wdzięku, zmysłowe kobiety. Ćwiczenia te są nieodłączną częścią zmiany nas samych, nabrania większej pewności siebie oraz wyuczenia naturalnego odruchu poczucia atrakcyjności.

Rachael Jayne Groover to mówczyni motywacyjna, piosenkarka i założycielka projektu JIN – międzynarodowej społeczności kobiet, które zajmują się rozwojem osobistym i duchowym oraz wspierają w tym inne przedstawicielki płci pięknej. „Silna i kobieca. Jak wzmocnić swój magnetyzm” to pierwsza na polskim rynku książka tej autorki, która w tak zabawny i praktyczny sposób ukazuje jak na nowo odkryć swoją seksualność i duchowość.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat książki, zajrzyj do jej zakładki.

