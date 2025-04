Pewnie nie raz czytałyście już o tym, że kobietom w ciąży nie poleca się spania na brzuchu – to dosyć logiczne, szczególnie w drugim czy trzecim trymestrze. Teraz naukowcy przestrzegają też przyszłe mamy przed spaniem na plecach. Dlaczego?

Lepiej nie spać w ciąży na plecach



Naukowcy z Uniwersytetu Auckland przeprowadzili badania, które miały rozstrzygnąć, czy spanie przyszłej matki na plecach jest niebezpieczne dla płodu. Wzięły w nim udział 164 kobiety, które urodziły martwe dzieci po 28. tygodniu ciąży, a także 569 kobiet, które urodziły zdrowe maluchy. U obu grup pań badano to, jak i w jaki sposób śpią.

Wnioski były następujące: panie, które w ostatnim trymestrze ciąży śpią na plecach, zwiększają ryzyko przedwczesnego porodu o 3,7%.

Nasze ustalenia mają sens, ponieważ leżenie na plecach w późnej ciąży wiąże się z pewnymi procesami fizycznymi, które mogą pogarszać kondycję dziecka – powiedział profesor Lesley McCowan.

Procesy, o których wspomina profesor, to przede wszystkim kwestia pompowania krwi przez serce matki, które w pozycji na plecach jest mniejsze, a przez to krew ma zmniejszony przepływ do macicy i stężenie tlenu w łonie jest mniejsze.

Wynika z tego, że w trzecim trymestrze lepiej jest unikać spania na plecach, a dla przyszłych mam i ich dzieci najbezpieczniejsze jest spanie na lewym boku (śpiąc bowiem na prawym, doprowadzają one do ucisku na żyłę główną dolną, co może zaburzać prawidłowy przepływ krwi).

