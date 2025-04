Szerszenie

Zakładają gniazda w dziuplach starych drzew liściastych, czasem w domkach dla ptaków. Pierwsze na ogół nie atakują, żądlą wyłącznie w obronie własnej. Choć budzą strach ich ukąszenie nie jest groźniejsze od ukąszenia pszczoły. Niebezpieczne są ukąszenia mnogie, zwłaszcza w przypadku dzieci – mogą spowodować zatrzymanie czynności serca i ośrodka oddechowego.

• Gdy spotkasz szerszenia – stań nieruchomo, poczekaj spokojnie aż odleci, nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów. Jeśli wybierasz się do lasu, unikaj kosmetyków o słodkim, kwiatowym zapachu, które mogą przyciągać owady żądlące.

• Jeśli owad cię ukąsi – żądła nie wyciskaj lecz ostrożnie wyciągnij pęsetą, tak by nie uciskać zbiorniczka jadowego, który znajduje się tuż ponad skórą (możesz użyć "Antykleszcza" - specjalnego urządzenia podobnego do strzykawki, które działa na zasadzie pompki ssącej i odsysa także jad, do kupienia w aptece). Zrób to jak najszybciej, zdecydowanym ruchem, by jad nie zdążył się rozprzestrzenić.

W miejscu ukąszenia przyłóż kostkę lodu – zimno złagodzi ból. Uciśnij mocno miejsce obok ukąszenia – to zmniejsza wchłanianie się jadu. Możesz łyknąć wapno, które działa odczulająco. Osoby uczulone na jad owadów powinny zaopatrzyć się i nie rozstawać w zestaw leków do natychmiastowego użycia (adrenalinę do wstrzyknięcia, lek przeciwhistaminowy).

Pająk krzyżak

Żyje w zagajnikach, na łąkach, w lasach, ogrodach. Człowieka atakuje bardzo rzadko, tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.

• Gdy spotkasz pająka – nie dotykaj, nie niszcz jego sieci, zostaw go w spokoju.

• Jeśli cię ukąsi – jad lekko podrażnia skórę, najczęściej wywołuje niewielki odczyn miejscowy, czasami duży obrzęk z zaczerwienieniem skóry. Ulgę przynosi kompres chłodzący lub posmarowanie cienką warstwą maścią z hydrokortyzonem.

Żmija zygzakowata

To jedyna jadowita żmija na terenie Polski (najczęściej można się na nią natknąć w Bieszczadach). Ma ok. 80 cm długości, jest ciemnoszara lub brunatna, najłatwiej rozpoznać ją po czarnym zygaku, który biegnie wzdłuż całego grzbietu. Żyje na leśnych, podmokłych łąkach, polanach, wśród traw i mchu, czasem wśród ściętych pni drzew.

• Gdy ją spotkasz. Nie panikuj, po prostu ją omiń. Żmija jest bardzo spokojna. Człowieka może zaatakować tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, np. gdy zostanie nadepnięta, drażniona, itp. Ukąszenia, niezwykle rzadko kończą się śmiercią, nie wolno ich jednak lekceważyć, zwłaszcza u dzieci.

• Jeśli cię ukąsi - pierwsza pomoc polega na obmyciu miejsca ukąszenia zimną wodą, warto też schłodzić je lodem. Osoba ukąszona powinna położyć się w wygodnej pozycji i unikać ruchu, bo praca mięśni powoduje rozprzestrzenianie się toksyny po całym organizmie. Ze względu na możliwość pojawienia się obrzęku należy zdjąć uciskające części garderoby i pierścionki (o ile żmija ukąsiła w dłoń). Chorego trzeba jak najszybciej dostarczyć do szpitala, gdzie otrzyma fachową pomoc. Przede wszystkim sterydy - dożylnie i surowicę jadu żmii (działanie surowicy jest skuteczne do 20 -24 godzin po ukąszeniu).

