Naukowcy z King's College London po analizie danych z aplikacji COVID Symptom Study wyodrębnili sześć różnych typów COVID-19, z których każdy cechuje się innym zestawem objawów. Co więcej, poszczególne rodzaje infekcji różnią się między sobą nasileniem choroby i ryzykiem, że konieczne będzie leczenie na oddziale intensywnej terapii.

To, co charakterystyczne, wszystkie osoby zgłaszające objawy doświadczały bólu głowy i utraty węchu, z różnymi kombinacjami dodatkowych objawów w różnym czasie. Jednak symptomy takie jak ból brzucha, splątanie i duszność, chociaż nie są uważane za typowe i częste objawy COVID-19, są charakterystyczne dla najcięższych postaci infekcji koronawirusem.

Rodzaj 1. Grypopodobny koronawirus bez gorączki:

Sprawdź też: jak odróżnić koronawirusa od grypy.

Rodzaj 2. Grypopodobny koronawirus z gorączką:

Rodzaj 3. Koronawirus żołądkowo-jelitowy:

Rodzaj 4. Koronawirus o możliwym ciężkim przebiegu (poziom I), typowe jest zmęczenie:

Rodzaj 5. Koronawirus o możliwym ciężkim przebiegu (poziom II), typowe jest splątanie:

Rodzaj 6. Koronawirus o możliwym ciężkim przebiegu (poziom III), typowe – dolegliwości żołądkowo-jelitowe i układu oddechowego:

Obliczono, że prawie połowa pacjentów z koronawirusem typu 6. trafiła do szpitala, w porównaniu z zaledwie 16% pacjentów w grupie 1.

Naukowcy wyodrębnili sześć rodzajów COVID-19 na podstawie danych wprowadzonych w aplikacji przez 1600 użytkowników, którzy mieli potwierdzone zakażenie koronawirusem. Chorzy pochodzili z USA i Wielkiej Brytanii. Powstały algorytm został ponownie sprawdzony w maju z udziałem kolejnych zakażonych osób z Wielkiej Brytanii, USA i Szwecji.

Jak podkreślają autorzy, wyodrębnienie odmiennych typów zakażenia koronawirusem służy przede wszystkim do tego, by pomóc lekarzom przewidzieć, kto jest w grupie zwiększonego ryzyka ciężkim przebiegiem COVID-19 i może potrzebować hospitalizacji.

Odkrycia te mają istotne znaczenie dla opieki i monitorowania osób najbardziej narażonych na ciężki COVID-19. Jeśli potrafimy przewidzieć, z jaką infekcją mamy do czynienia w 5. dniu, mamy czas, aby udzielić tym osobom wsparcia i wcześnie zareagować, np. monitorować poziomu tlenu i cukru we krwi oraz upewnić się, że pacjenci są odpowiednio nawodnieni. To prosta opieka, którą można zapewnić w domu, zapobiegając hospitalizacjom i procedurom ratowania życia

– uważa dr Claire Steves z King's College London.