Gorączka trzydniowa (zwana też rumieniem nagłym) to niegroźna choroba zakaźna, występująca u dzieci między szóstym miesiącem a czwartym rokiem życia.

Choć znana jest od 1910 r., dopiero w 1988 r. ustalono, co ją wywołuje: ludzki bardzo rozpowszechniony wirus opryszczki (HHV-6 ). Potwierdzają to badania czteroletnich dzieci – obecność jego przeciwciał stwierdzono niemal u wszystkich, co oznacza, że przeszły tę chorobę.

Trzydniówka u dziecka - Zarażenie

Drogą kropelkową, podczas kontaktu z chorym lub nosicielem wirusa. Chore dziecko zaraża, aż do ustąpienia wysypki (jednak trzydniówka jest mało zaraźliwa). Okres wylęgania wynosi 7–17 dni (zwykle około 10).

Trzydniówka u dziecka - Objawy

Pierwszy i najbardziej typowy to wysoka gorączka (nawet powyżej 39oC). Charakterystyczne jest, że stan ogólny dziecka jest dobry. Wysoka temperatura może utrzymywać się do siedmiu dni, ale najczęściej trwa trzy (stąd nazwa choroby). To najczęściej jedyny objaw, choć może jej towarzyszyć ból gardła, kaszel, katar, biegunka, powiększenie węzłów chłonnych na szyi. Wysoka gorączka może być też przyczyną drgawek. Zakażenie bywa też bezobjawowe.

W pierwszych dniach gorączki, gdy nie ma jeszcze innych objawów, wykonuje się morfologię krwi, w której stwierdza się podwyższoną ilość białych krwinek. Wtedy należy też wykluczyć infekcję dróg moczowych.

Gorączka obniża się nagle, zwykle w 3–4. dniu choroby. Gdy temperatura spada, na skórze pojawia się plamista lub plamisto-grudkowa wysypka, początkowo głównie na tułowiu, później także na ramionach, w okolicy karku, na nogach, a nawet na twarzy i głowie. Wysypka szybko blednie i znika zwykle po 24 godzinach (rzadziej po kilku dniach), nie pozostawia przebarwień. Niekiedy występuje niewielkie łuszczenie naskórka.

Trzydniówka u dziecka - Leczenie

Niemowlę lub małe dziecko z gorączką powinno być zawsze zbadane przez lekarza, aby wykluczyć inne niż trzydniówka przyczyny wysokiej temperatury, np. zapalenie ucha środkowego, infekcję dróg moczowych, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc. Dzieci z gorączką trzeba obserwować do czasu nagłego spadku temperatury i pojawienia się wysypki, która bywa mylona z wysypką odrową lub różyczką.

Choroba nie wymaga leczenia, ustępuje samoistnie. Łagodzi się jej objawy, podając leki przeciwgorączkowe. Dziecko powinno dużo pić i pozostać w domu do czasu ustąpienia wysypki. Jeżeli miało w przeszłości drgawki gorączkowe, szczególnie pilnie należy kontrolować wysokość temperatury, by w porę podać lek przeciwgorączkowy. Gorączkę można obniżać też chłodnymi kompresami na okolicę wątroby i główkę oraz wykonać kąpiel ochładzającą. Temperatura wody powinna być tylko o 1oC niższa niż temperatura ciała dziecka. Nie ma sposobu skrócenia czasu trwania gorączki trzydniowej.

Trzydniówka u dziecka - Powikłania

Nie. W rzadkich przypadkach zagrożenie mogą stanowić powtarzające się napady drgawkowe. Uważa się, że połowa wszystkich przypadków gorączki u niemowląt jest spowodowana zakażeniem wirusem HHV-6, więc jest to jedna z najczęstszych infekcji występujących u niemowląt.

Trzydniówka u dziecka - Zapobieganie

Nie można. Szczepień na tę dziecięcą chorobę zakaźną nie ma. Po przechorowaniu gorączki trzydniowej u dziecka pozostaje odporność na całe życie.

Konsultacja: Prof. Maria Korzon, pediatra, onkolog - Prezes oddziału gdańskiego PTP, były kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Gdańsku, wojewódzki konsultant ds. pediatrii