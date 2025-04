Witaminy A, E, C, i D przeciwko zimie

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. To przysłowie niestety odnosi się także do… diety. Zimą, gdy z ulic miast znikają stragany z warzywami, rzadziej pamiętamy o tym, by uzupełniać naszą dietę w owoce i jarzyny, które są bogatym źródłem witamin. Tymczasem to one wspierają system immunologiczny naszego organizmu, pomagają w zwalczaniu infekcji i przeciwdziałają… złamaniom.

Zimą, gdy wokoło wszyscy kichają, a my narażeni jesteśmy na ciągłe zmiany temperatur łatwiej o infekcje. To dlatego właśnie w tym okresie szczególnie istotne jest zapewnienie organizmowi odpowiedniej dawki witamin. Zamiast łykać pigułki sięgajmy zatem po produkty bogate w te składniki odżywcze.

Witamina A

Dzięki właściwości uszczelniania błony śluzowej dróg oddechowych witamina A chroni je przed wniknięciem zarazków. Wpływa ona także korzystnie na układ immunologiczny zwiększając odporność i pomagając w zwalczaniu infekcji, jeśli już taka nas dopadnie.

Witamina C

Aktywizuje nasz system immunologiczny, czyli pobudza wzrost i sprawność komórek odpornościowych oraz białych ciałek krwi, które zwalczają atakujące nas mikroorganizmy. Łagodzi infekcję i zapewnia szybki powrót do zdrowia. Uszczelnia też naczynia krwionośne, a więc pomaga zwalczyć uporczywy katar.

Witamina E

Jest uważana za jeden z najważniejszych antyoksydantów. Niedobór tej witaminy powoduje obniżenie efektywności funkcjonowania układu odpornościowego. Zmniejsza się stabilność błon komórkowych tego układu i nasila synteza substancji obniżających sprawność immunologiczną organizmu. Jest on wtedy bardziej skłonny do zakażeń i przewlekłych schorzeń.

Witamina D

Na śliskim chodniku łatwiej o złamaną nogę. Tymczasem na prawidłowe ukształtowanie i gęstość kości wpływ ma witamina D, ponieważ w organizmie reguluje ona poziom wapnia, który jest ich budulcem.

Kanapka zdrowia

Ze względu na sezonowy brak niektórych owoców i warzyw, dieta zimowa jest szczególnie uboga w witaminy. Dobrym sposobem na ich uzupełnienie jest rozpoczęcie dnia od zdrowej kanapki, na której znajdą się produkty bogate w witaminy A, E, C i D.

Jej podstawę powinno stanowić ciemne pieczywo. Zawiera ono więcej witamin, składników mineralnych i błonnika pokarmowego niż pieczywo białe. Kanapkę najlepiej posmarować wysokogatunkową, miękką margaryną (np. Rama), bez izomerów trans, zawierającą witaminy A, D i E. Takie margaryny są bogatym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zjadając trzy kanapki z margaryną zapewnimy sobie 20% zalecanego dziennego spożycia witaminy A, 30% zapotrzebowania na witaminę D oraz 20% dziennego zapotrzebowania na witaminę E. Na wierzch kanapki warto położyć wędlinę, ser, pastę rybną lub jajeczną i koniecznie dodać warzywa. Dobrym wyborem będzie pomidor, który dostarczy naszemu organizmowi zarówno witaminy A, jak i C. Warto także sięgnąć po zieloną paprykę, która wśród warzyw jest jednym z lepszych źródeł witaminy C. Warzywa te choć droższe to w sezonie zimowym są dostępne w dużych sklepach spożywczych.

