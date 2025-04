Glukagon - cudowny lek w przypadku hipoglikemii

Kiedy pojawia się hipoglikemia, czyli niedocukrzenie, poziom glukozy we krwi jest bardzo niski pacjent może stracić przytomność. W takim momencie należy mu podać glukagon. Hormon ten działa w wątrobie, gdzie powoduje uwolnienie zapasów glukozy. Od momentu jego podania do pojawienia się efektu należy odczekać około 15 minut.

Glukagon w zestawie ratunkowym

Jeśli masz cukrzycę, poproś swojego lekarza o przepisanie glukagonu. Może się on okazać niezbędny w przypadku nagłego spadku stężenia glukozy we krwi.

Opakowanie glukagonu zawiera proszek oraz płyn. Proszek przed podaniem należy rozpuścić w płynie. Zestaw zawiera również strzykawkę i igłę.

Jak podać glukagon?

Przygotuj zawiesinę do wstrzyknięcia. Pobierz najpierw płyn do strzykawki, a następnie wprowadź znaczną jego część do opakowania z proszkiem tak, aby się rozpuścił. Następnie nabierz mieszankę do strzykawki i wstrząśnij, by wymieszać dobrze zawiesinę. Przed zrobieniem zastrzyku zdezynfekuj powierzchnię wkłucia. Zazwyczaj glukagon wstrzykuje się w ramię lub udo. Podaj całą zawartość strzykawki i uciśnij miejsce podania leku. Obróć szybko chorego na bok, gdyż podanie glukagonu często powoduje wystąpienie wymiotów.

Co po zastrzyku?

Glukagonu działa przez 90 minut, dlatego choremu po epizodzie hipoglikemii należy podać coś do picia i jedzenia, by uniknąć nawrotu objawów. Po ataku skontaktuj się z lekarzem, by skontrolować stan pacjenta i ewentualnie zoptymalizować leczenie.

