Diabetycy są bardziej narażeni na zawał serca niż osoby z prawidłową glikemią.

Wrażliwi cukrzycy - zawały

Osoby chore na cukrzycę są bardziej narażone na zawał serca niż osoby zdrowe. Wysokie stężenie cukru we krwi ułatwia tworzenie się płytek miażdżycowych, stopniowo zwężających średnicę naczyń wieńcowych. Zmiana w obrębie metabolizmu komórek serca powoduje zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze przy ograniczonym dopływie krwi. Jest to przyczyna niedokrwienia mięśnia sercowego, które może skutkować zawałem serca, niewydolnością krążenia i nagłą śmiercią sercową.

Bardzo duże ryzyko zawały przy cukrzycy

Ryzyko zawału serca u pacjentów ze diagnozowaną cukrzycą jest bardzo duże. Może być nawet identyczne jak u tych osób, które przebyły już zawał serca w przeszłości. Chorzy objęci tym schorzeniem muszą więc zwracać szczególną uwagę na kontrolę ogólnego stanu zdrowia oraz szybką reakcję w przypadku pojawienia się niepokojących objawów.

Zawał bezobjawowy jest bardzo groźny!

Zawał łatwy do przeoczenia

Neuropatia cukrzycowa oznacza zmniejszenie odczuwania bólu u osób z cukrzycą. Nie dzieje się tak u wszystkich cukrzyków, ale ten stan dotyczy dużej ich części. U cukrzyków zawał może przebiegać bezobjawowo, co utrudnia zdecydowanie rozpoznanie oraz opóźnia sprawne leczenie. Objawy w przypadku zawału serca u cukrzyków zależą od stadium choroby oraz stosowanego leczenia. W przypadku zawału cukrzyk może w ogóle nie czuć bólu.

W związku z tym zawał serca bywa nie rozpoznany do momentu przeprowadzenia rutynowych badań lekarskich, w tym EKG. Czasem jednak mogą występują nieswoiste objawy – lęk, osłabienie, dyskomfort w obrębie pleców, szyi, ramion czy brzucha. Również zawroty głowy czy nudności wymagają różnicowania u cukrzyków. Tak jak w przypadku osób o normalnych wartościach glikemii, duszność i pocenie się mogą być najlepiej identyfikującymi zawał serca objawami.

Zawał serca - różnice u kobiet i mężczyzn

Optymalna kontrola cukrzycy w zawale

Po rozpoznaniu ostrego zespołu wieńcowego Twój lekarz prowadzący może zdecydować o zamianie leków doustnych na terapię insulinową. Zapotrzebowanie na insulinę może znacząco zmieniać się w trakcie tak poważnego zdarzenia jakim jest zawał serca.

Więcej o powikłaniach cukrzycy dotykających kobiety

Najważniejsze jest utrzymanie wartości glukozy we krwi w normie i zapobieganie ich wahaniom. Istotne jest również unormowanie stężenia hemoglobiny glikowanej, która mówi nam o długotrwałych poziomach cukru we krwi. Po unormowaniu stanu ogólnego lekarz może zadecydować o powrocie do leków doustnych.

