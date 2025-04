Wśród przewlekłych powikłań cukrzycy wymieniamy kilka stanów. Należy do nich: nefropatia cukrzycowa, neuropatia (choroby nerwów), miażdżyca, powikłania oczne, stawowe, dermatologiczne i w obrębi układu ruchu oraz kłopoty z sercem.

Nefropatia cukrzycowa - choroba nerek

Nefropatia cukrzycowa jest to określenie choroby nerek wywołanej cukrzycą. W związku z nadmiernym stężeniem cukru we krwi w kłębuszkach nerkowych rośnie ciśnienie, które w efekcie powoduje przesączanie białka. Zazwyczaj na początku to przesączanie jest niewielkie, tzw. mikroalbuminuria, następnie białkomocz. W kolejnych etapach dochodzi do zablokowania kłębuszków i kanalików tworzących strukturę nerki i do niewydolności nerek.

Co jeszcze grozi nerkom w cukrzycy?

Do najczęstszych, ale mniej groźnych powikłań należą nawracające zakażenia układu moczowego. Z tego powodu należy zwracać szczególną uwagę na objawy występujące przy oddawaniu moczu. W momencie gdy podczas oddawania moczu pojawia się ból i pieczenie, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Rzadziej może dojść do martwicy brodawek nerkowych i tubulopatii (chorób kanalików).

Jak chronić nerki w cukrzycy?

Najważniejsza jest świadomość czym może grozić zaniedbanie rozwijającej się patologii w obrębie nerek. W przypadku infekcji należy stosować się do zaleceń lekarza i przyjmować odpowiednie leki, np. antybiotyki. Niezmiernie istotną kwestią jest regularne badanie moczu, które może ujawnić narastającą ilość białka. Pamiętaj o regularnym przyjmowaniu leków, zgodnie z zaleceniami lekarza! Są to leki kontrolujące cukrzycę (doustne lub insulina), obniżające ciśnienie krwi oraz regulujące poziom cholesterolu. One wszystkie poprawiają stan nerek, regulując wszystkie czynniki prowadzące do przewlekłych zmian. Lekarz może również zalecić stosowanie diety cukrzycowej ze zmniejszoną ilością białka i soli. Warto skorzystać z porady dietetyka w tej kwestii.

