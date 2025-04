Dlaczego diabetycy mdleją?

Hipoglikemia u chorych na cukrzycę dotyczy sytuacji, kiedy w organizmie jest za dużo insuliny w stosunku do glukozy. Gdy dochodzi do spadku poziomu glukozy we krwi, mózg nie ma substratu odżywczego i jego funkcja ulega zaburzeniu. Sytuacja ta może wystąpić, gdy pacjent przyjmie za dużo insuliny, a równocześnie nie zje wystarczająco dużo lub uprawia zbyt intensywne ćwiczenia fizyczne. Stan ten objawia się poprzez przyspieszone oddychanie, tętno, zawroty głowy, osłabienie, pocenie, ból głowy i uczucie głodu. Chory może nawet stracić przytomność.

Hiperglikemia i jej objawy

Stan ten związany jest z za dużym stężeniem glukozy we krwi w stosunku do insuliny. Ponieważ insulina pozwala na dostarczanie glukozy do komórki, w przypadku jej niedoboru niemożliwe jest właściwe odżywienie mózgu. Skutek jest więc dość podobny jak w przypadku hipoglikemii - komórki mózgowe nie są odżywiane. Śpiączka cukrzycowa może być spowodowana przez zbyt obfity posiłek, nieprzyjęcie insuliny, stres lub infekcję. Hiperglikemia zazwyczaj rozwija się wolniej niż hipoglikemia. Objawy to zazwyczaj zawroty głowy, głęboki i szybki oddech, pragnienie, odwodnienie, gorączka, zapach acetonu z ust.

Pierwsza pomoc w cukrzycy

Udzielając pierwszej pomocy u pacjenta przytomnego powinno mu się zadać dwa kluczowe pytania: „czy jadłeś dzisiaj?” oraz „czy brałeś dziś leki/insulinę?”. Z powodu zaburzeń świadomości pacjent może nie być w stanie odpowiedzieć na to pytanie. W przypadku omdlenia u osoby z cukrzycą zawsze wezwij pogotowie.

Jak insulina wpływa na otyłość?

Nie wiesz, czy dana osoba jest chora na cukrzycę? Poszukaj informacji wśród dokumentów, zobacz czy nosi odpowiednią bransoletkę. Osobę z cukrzycą łatwo pomylić z osobą w stanie upojenia alkoholowego. Jeśli masz uzasadnione podejrzenia, że osłabienie spowodowane jest niezjedzeniem posiłku, błędem w dawkowaniu leków, możesz podać cukierka (landrynkę) lub słodzony napój, który najszybciej podniesie stężenie glukozy we krwi. Jeżeli osoba chora jest nieprzytomna nie podawaj jej napojów ani nic do jedzenia, aby nie doszło do zachłyśnięcia.

Jeśli stężenie glukozy (cukru) jest zbyt duże, konieczne może być podłączenie kroplówki i insuliny, co wykonuje się w warunkach szpitalnych.

