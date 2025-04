Nie licząc nowatorskich metod polegających na przeszczepianiu komórek trzustki, pompa insulinowa jest obecnie najbezpieczniejszą oraz najlepiej regulującą glikemię formą terapii. Niestety jest to kosztowne rozwiązanie. Dzieci otrzymują pompę w ramach programów zdrowotnych, gdyż udowodniono, że jest to najlepsza metoda terapii młodych organizmów.

Reklama

Jak działa pompa insulinowa?

Pompa zapewnia bardzo dobre efekty, dzięki ciągłej podaży krótko działającej insuliny. Dodatkowo pacjent przed posiłkiem wstrzykuje sobie większą dawkę hormonu, która pozwoli obniżyć poposiłkową glikemię. Kontrola skuteczności odbywa się za pomocą badania stężenia glukozy we krwi oraz stężenia hemoglobiny glikowanej.

Dlaczego bada się hemoglobinę glikowaną?

Pompa insulinowa - kontrola u osób wrażliwych

Leczenie szczególnie wrażliwych grup chorych wymaga bardzo intensywnego nadzoru. Do stosowania pompy insulinowej kwalifikowane są przede wszystkim dzieci, gdyż cukrzyca będzie u nich trwała przez wiele lat i są przez to narażone na rozwój ciężkich powikłań. Terapia przy pomocy pompy insulinowej jest również rozważana w przypadku kobiet z cukrzycą ciężarnych.

Rozwiązanie dla wymagających - pompa insulinowa

Pacjenci, którzy chorują na postać cukrzycy niepoddającą się standardowemu leczeniu wstrzyknięciami insuliny, a stężenia ich glukozy są ciągle nieprawidłowe, również mogą zdecydować się na stosowanie pompy.

Pompa insulinowa jest dobrym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy prowadzą nieregularny tryb życia, spożywają posiłki o różnych porach lub ich aktywność fizyczna jest bardzo zmienna. Dzięki pompie, będą oni w stanie lepiej kontrolować swoją chorobę.

Na co należy uważać?

Pompa ma niestety swoje wady. Nie można bowiem zapominać o konieczności stosowania dodatkowych bolusów przed posiłkami. Pompa wymaga kontroli, wymiany baterii i sprawdzania ustawień. Może ona ulec zapchaniu lub zakażeniu, o czym należy zawsze pamiętać. Mimo iż jest to niewielkie pudełko, jego obecność może być krępująca, szczególnie dla dzieci w warunkach szkolnych. Podczas stosowania pompy może dochodzić zarówno do hipo-, jak i hiperglikemii. Dlatego lekarze tak dużą wagę przywiązują do prewencji cukrzycy oraz do edukacji pacjentów tak, aby odpowiednio użytkowali sprzęt.

Reklama

W cukrzycy ważna jest dieta!Dieta cukrzycowa: twój jadłospis na 7 dniDieta cukrzycowa – doskonała nie tylko dla diabetyków!