Cukrzyca to bardzo podstępna choroba, która wymaga leczenia do końca życia i może prowadzić do bardzo groźnych zdrowotnych konsekwencji. 27 czerwca, w rocznicę odkrycia insuliny, obchodzi się w Polsce Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Z tej okazji prezentujemy antyporadnik, dzięki któremu dowiedz się, jakie są najczęstsze przyczyny cukrzycy!

Chcesz zachorować na cukrzycę? Rób te 5 rzeczy:

1. Nie przykładaj wagi do diety

Jedz słodycze i fast foody, pij słodkie napoje i nie żałuj sobie cukru do herbaty czy kawy. Absolutnie nie czytaj etykiet opakowaniowych i nie martw się tym, co może się tam znaleźć. Nie zastanawiaj się też, czym zastąpić nadmiar cukru w codziennej diecie. W końcu prowadzi on tylko do otyłości, a stąd tylko krok do cukrzycy typu 2.

2. Nie ćwicz, nie spaceruj, nie jeźdź na rowerze

Nie tylko nie uprawiaj żadnej aktywności fizycznej - najlepiej nie wstawaj z w ogóle z kanapy! Pamiętaj, żeby wszystkie schody omijać szerokim krokiem (niech żyją windy), nie wahaj się też przed przejechaniem jednego przystanku autobusem lub przejażdżką do osiedlowego sklepu samochodem, zamiast przejść się piechotą. Nie wiesz, co to BMI? I bardzo dobrze!

3. Nie martw się o własne zdrowie

Unikaj wizyt u lekarza, ignoruj jego rady i nie badaj się systematycznie. Nie przejmuj się zwłaszcza tym, że masz nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu lub cukru we krwi. Najlepiej zwal wszystko na złe geny, a wizytę u lekarza potraktuj jako zło konieczne. Cukrzyca nie boli, więc nie ma się czym przejmować, prawda?

4. Ignoruj historię choroby twojej rodziny

To nic, że naukowcy odkryli, że cukrzyca ma uwarunkowania genetyczne i u osób spokrewnionych z chorymi, ryzyko wystąpienia cukrzycy wzrasta kilkakrotnie. Zapomnij więc, że ktoś w twojej rodzinie chorował na cukrzycę! Nie badaj się i nie informuj lekarza o przypadkach zachorowań na tę chorobę wśród twoich bliskich.

5. Pij i pal

Nadmierne spożywanie alkoholu może zaburzyć pracę trzustki i doprowadzić do cukrzycy. Palenie tytoniu zwiększa stężenie cukru we krwi. Paczka papierosów dziennie przybliża cię wielkimi krokami do cukrzycy.

Dowiedz się więcej o cukrzycy!

5 pierwszych objawów cukrzycy

9 podstawowych badań dla cukrzyka

Jak zapobiec rozwojowi cukrzycy?

Wszystko o badaniu poziomu cukru we krwi