Badania hormonalne wykonuje się, gdy podejrzewamy jakieś nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu hormonalnego. Mogą się one wiązać z brakiem miesiączki, nieregularnymi krwawieniami, podejrzeniem chorób endokrynologicznych czy problemami z zajściem w ciążę. Warto je też wykonać przed ciążą czy w okresie okołomenopauzalnym, a także wtedy, gdy zmagamy się z uporczywym trądzikiem lub nie możemy schudnąć.

W przypadku kobiet badania takie należy wykonywać w określonych dniach cyklu miesiączkowego w zależności od badanego hormonu, np.:

między 3. a 5. dniem cyklu,

między 12. a 14. dniem cyklu (czyli w trakcie owulacji przy 28-dniach cyklu),

około 21. dnia cyklu.

O tym, jakie badania i kiedy powinniśmy wykonać, decyduje lekarz. Doktora n. med. Tomasza Bastę – ginekologa z krakowskiej Intima Clinic – zapytałyśmy o konieczność wykonywania badań hormonalnych i o to, na czym polegają.

Panie doktorze, kiedy powinniśmy wykonywać badania hormonalne?



Dr n. med. Tomasz Basta: Jest bardzo wiele różnych schorzeń, dysfunkcji i nieprawidłowości kobiecego organizmu, przy których wykonanie badań hormonalnych jest niezbędne. Zespół policystycznych jajników, zaburzenia płodności czy zaburzenia miesiączkowania to tylko niektóre z nich. Wszystko zależy więc od stanu zdrowia pacjentki lub problemu, z jakim zgłasza się d ginekologia lub endokrynologa. To on na podstawie dokładnej diagnozy i wywiadu ocenia, jakie badania hormonalne należy wykonać.

Jakie hormony trzeba badać i w jakiej sytuacji?



Rodzajów badań hormonalnych jest kilkadziesiąt. Niektóre z nich wykonuje się bardzo rzadko, inne zalecane są często. Przy najczęstszych schorzeniach takich jak PCOS czy zaburzeniach miesiączkowania należy wykonać głównie:

Badania do wykonania między 2. a 4. dniem cyklu: FSH; LH; Testosteron; Androstendion; DHEAS; SHBG; Estradiol; TSH; Ft4 , Ft3 , anty TPO , anty TG; AMH.

Badania do wykonania między 21. a 23. dniem cyklu: 17-OH progesteron; Progesteron.

Dodatkowo: prolaktyna wg następujących zaleceń: 4 dni przed badaniami nie wolno współżyć, dotykać piersi, pić alkoholu. Należy unikać sytuacji stresujących. Badanie należy wykonać po przespanej nocy co najmniej 8-9 godzin snu, do 2 godzin od przebudzenia nad czczo; parathormon; kortyzol.



O tym, jakie badania dokładnie należy wykonać, decyduje lekarz.

Jak wyglądają badania hormonalne? Czy zawsze są to badania z krwi?



Tak, badania hormonalne wykonuje się z krwi. W zależności od typu badania wskazuje się również dzień cyklu, w jakim powinna znajdować się pacjentka podczas wykonania badania.

Czy trzeba na takie badania przyjść na czczo?



Nie, badania hormonalne wykonuje się rano, ale niekoniecznie na czczo.

