Już dzieci uczą się, że o rozmnażaniu trzeba myśleć znacznie wcześniej, bo wraz z przeżyciem 35 wiosen szanse na potomstwo lecą na łeb na szyje, i wtedy to już właściwie nie ma o czym mówić. Nawet na imieninach u cioci najwięksi orędownicy rychłego rozrodu i strażnicy przydatności twoich komórek jajowych, przestają się odzywać. Ciąża po 35. roku życia budzi też u wielu kobiet lęk przed pojawieniem się wady genetycznej u dziecka lub poronieniem.

Tymczasem coraz więcej par decyduje się na dziecko po 30-tce. Wzniecany jednak wokół strach przed porażką może skutecznie zniechęcać i utrudniać zajście w ciążę, bo jak wiadomo stres i presja nie są do rozmnażania w ogóle potrzebne. Warto zapamiętać, że dane na ten temat są przestarzałe, a utrata płodności jest stopniowa i możliwa do opanowania.

Z wiekiem kobieta ma mniejsze szanse na ciążę - to fakt

To, że płodność obniża się wraz z wiekiem, jest oczywiście naturalne i jest faktem. Kobiety posiadają od urodzenia określoną liczbę komórek jajowych, których zapas z wiekiem wyczerpuje się.

Komórki stają się również mniej zdolne do zapłodnienia i "sprawne", co jest związane ze starzeniem się organizmu i zbliżaniem się menopauzy, czyli trwałej utraty zdolności reprodukcyjnej. Szanse na potomstwo u dojrzalszych kobiet zmniejszają też pojawiające się z czasem choroby dróg rodnych.

Prawdą jest też to, że ryzyko pojawienia się wad genetycznych u dziecka rośnie wraz z wiekiem mamy. Jak podaje American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) częstość wystąpienia u płodu zespołu Downa (najczęstszej aberracji chromosomowej) wynosi:

1 na 1480 w wieku 20 lat,

1 na 940 w wieku 30 lat,

1 na 353 w wieku 35 lat,

1 na 85 lat w wieku 40 lat,

1 na 35 lat w wieku 45 lat.

Mimo wszystko ogólnie w całym okresie rozrodczym kobiety są małe szanse na urodzenia dziecka z wadą chromosomową. Nie można też pomijać faktu, że z wiekiem płodność obniża się nie tylko u kobiet, ale i u mężczyzn.

Po 35. roku życia szanse na ciążę drastycznie maleją? To mit!

Coraz częściej pojawiają się głosy, że powtarzane w książkach, poradnikach, a nawet zaleceniach lekarzy dane na temat szans kobiet na zajście w ciążę są przestarzałe i nie odzwierciedlają stanu faktycznego.

Chodzi przede wszystkim o opinię, że jedna na trzy kobiety w wieku 35-39 lat nie zajdzie w ciążę po roku prób. Prof. Jean M. Twenge, psycholog z San Diego State University, autorka ponad 150 prac naukowych, na łamach The Atlantic zauważa, że faktycznym źródłem tych szeroko cytowanych statystyk, jest analiza aktów urodzenia pochodzących z Francji z lat 1670-1830.

Innymi słowy, milionom kobiet mówi się, kiedy mają zajść w ciążę na podstawie statystyk z czasów przed elektrycznością, antybiotykami lub leczeniem niepłodności. Większość ludzi zakłada, że te liczby są oparte na dużych, dobrze przeprowadzonych badaniach współczesnych kobiet, ale tak nie jest - zauważa prof. Jean M. Twenge.

Z kolei dr Jane van Dis, specjalistka ginekologii i położnictwa, przytacza aktualne dane na temat płodności i ciąży po 35. roku życia. Na stronie Modern Fertility cytuje badanie z 2004 roku, z którego wynika, że szanse na zajście w ciążę wynoszą:

dla kobiet 19-26 lat: 92% szans na poczęcie dziecka w ciągu jednego roku,

92% szans na poczęcie dziecka w ciągu jednego roku, dla kobiet 27-34 lat: 86% szans na poczęcie w ciągu jednego roku,

86% szans na poczęcie w ciągu jednego roku, dla kobiet 35-39 lat: 82% szans na poczęcie dziecka w ciągu jednego roku.

Jak widać, szanse na zajście w ciążę bez interwencji medycznej po 35. roku życia nadal są duże!

W nowszym badaniu z udziałem 3 tys. par starających się o dziecko, wskaźniki ciąż w ciągu 12 miesięcy wahały się od 79% u kobiet w wieku 25-27 lat do 56% u kobiet w wieku 40-45 lat.

Warto wspomnieć, że inne badanie z 2021 r. wykazało, że średnia długość życia reprodukcyjnego kobiet wydłużyła się: z 35 do 37,1 lat. Chociaż w tym przypadku może to wynikać bardziej z osobistych decyzji o opóźnianiu ciąży niż ze zmian fizjologicznych.

Co wpływa na płodność?



Na zdolność posiadania dziecka wpływa nie tylko wiek. Inne czynniki dotyczą stanu zdrowia, stylu życia i genetyki. Na płodność wpływają:

Wskaźnik masy ciała (BMI) - zarówno nadwaga, jak i niedowaga zaburzają gospodarkę hormonami i mogą skutkować niepłodnością. Najlepiej utrzymywać wagę w normie.

- zarówno nadwaga, jak i niedowaga zaburzają gospodarkę hormonami i mogą skutkować niepłodnością. Najlepiej utrzymywać wagę w normie. Palenie papierosów - badania wskazują, że palacze częściej zmagają się z niepłodnością niż osoby niepalące. Rzucenie palenia może zwiększyć szansę na zajście w ciążę.

- badania wskazują, że palacze częściej zmagają się z niepłodnością niż osoby niepalące. Rzucenie palenia może zwiększyć szansę na zajście w ciążę. Sposób odżywania - niezdrowa dieta szkodliwe wpływa na organizm i może utrudniać starania o dziecko.

- niezdrowa dieta szkodliwe wpływa na organizm i może utrudniać starania o dziecko. Zespół policystycznych jajników - może zaburzać cykl miesiączkowy i owulację.

- może zaburzać cykl miesiączkowy i owulację. Mięśniaki macicy - mogą stanowić mechaniczną barierę utrudniającą zajście w ciążę.

- mogą stanowić mechaniczną barierę utrudniającą zajście w ciążę. Choroby przenoszone drogą płciową , takie jak np. rzeżączka albo chlamydia mogą powodować bezpłodność.

, takie jak np. rzeżączka albo chlamydia mogą powodować bezpłodność. Przedwczesna menopauza - to utrata czynności jajników przed 40. rokiem życia.

- to utrata czynności jajników przed 40. rokiem życia. Endometrioza - jednym z jej głównych objawów są trudności z zajściem w ciążę.

- jednym z jej głównych objawów są trudności z zajściem w ciążę. Czynniki genetyczne - także mogą wpływać na pojawienie się niepłodności.

Co to oznacza? Że możemy wiele zrobić dla swojej płodności. Warto temu poświęcić więcej uwagi, niż obawom dotyczącym wieku, jeśli chcemy mieć dziecko.

