1. Pół godziny ćwiczeń dla zdrowia



To minimalny limit czasu, w którym powinnaś się poruszać w ciągu dnia. Brak wolnego czasu i brzydka pogoda nie jest wymówką.

Zamiast spaceru z pracy do domu możesz maszerować. Film albo serial możesz oglądać nie tylko z pozycji kanapy. Wyjmij matę, włącz na komputerze program treningowy i po prostu zacznij ćwiczyć. Jeśli nie potrafisz się zebrać, nastaw budzik i umów się sama ze sobą, że zaczniesz trening o danej porze. Będziesz z siebie dumna!

2. Baza – ciepły posiłek



O tym, że niezjedzenie śniadania skazuje dzień na porażkę, wiesz na pewno. W okresie jesienno-zimowym dodatkowo staraj się jeść możliwie jak najwięcej ciepłych dań.

Rano to może być orzechowa owsianka, na drugie śniadanie koktajl warzywno-owocowy zalany ciepłą wodą, a wieczorem leczo. Sięgaj po produkty bogate w błonnik i skrobię, ponieważ zaspokajają głód na dłużej. Opcja dla zabieganych: wypij rano szklankę ciepłej wody z miodem, cytryną i szczyptą cynamonu.

3. Postaw na algi!



Algi, zwłaszcza chlorella i spirulina, to prawdziwa skarbnica zdrowia: wzmacniają organizm, oczyszczają z toksyn i poprawiają koloryt skóry. Są niezastąpione również w okresie rekonwalescencji. Dodają wigoru i wspomagają szybszy powrót do zdrowia. Jeśli nie lubisz charakterystycznej konsystencji albo zapachu alg, skorzystaj z suplementu diety w tabletkach.

4. Śpij dłużej!



Każdy z nas potrzebuje innej liczby godzin snu. Lekarze zalecają jednak, żeby dorośli spali minimum 7 nieprzerwanych godzin, zwłaszcza w zimie, kiedy noc jest dłuższa i zwyczajnie domaga się tego zegar biologiczny.

Pamiętaj, że przewlekłe niewyspanie obniża odporność organizmu. Jeśli masz problemy z zasypianiem, wywietrz wcześniej dobrze pokój i skrop poduszkę kilkoma kroplami olejku lawendowego.

5. Odstaw słodycze



Wiedziałaś o tym, że cukier hamuje funkcjonowanie układu odpornościowego? Ta zasada nie dotyczy miodu. Cukier obniża aktywność komórek pochłaniających bakterie, a do tego po zimie zostawia nadmiar kilogramów.

Słodkie przekąski zastąp owocami, orzechami albo gorzką czekoladą. Początki będą trudne, ale po trzech tygodniach organizm odzwyczai się od słodkiego smaku.

6. Tajna broń naszych babć



W Twoim jesiennym menu nie może zabraknąć dwóch składników: cebuli i czosnku. Czosnek za sprawą allicyny wykazuje silne działanie bakteriobójcze. Warto 1-2 razy w tygodniu zjeść kawałek pieczywa posmarowanego posiekanym ząbkiem czosnku albo ugotować aromatyczny warzywny gulasz. Podobnie działa cebula, która bogata jest w witaminę C.

