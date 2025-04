Kaszel, katar, złe samopoczucie, gorączka i/lub bóle mięśni i stawów powinny skłonić do wizyty u lekarza. Tym bardziej, że chorych na grypę przybywa. Jak rozpoznać tę chorobę i czy mamy do czynienia z epidemią?

23 ofiary śmiertelne



Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny przekazał najnowsze meldunki epidemiologiczne, z których wynika, że w tym sezonie odnotowano rekordową liczbę zgonów z powodu grypy w Polsce w porównaniu do poprzednich sezonów. W sumie z tego powodu zmarły aż 23 osoby. To bardzo dużo zważywszy na to, że:

w sezonie 2014/2015 na grypę zmarła jedna osoba,

w sezonie 2015/2016 – 8 osób,

w sezonie 2016/2017 – 12 osób,

w sezonie 2017/2018 – zero osób.

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podkreślają, że są to niepokojące dane, ponieważ prawdziwy szczyt zachorowań nadejdzie za ok. 2 tygodnie. Liczba ofiar śmiertelnych może się więc jeszcze znacząco zwiększyć.

Prawie 2,5 miliona chorych



W tym sezonie odnotowano 2 415 363 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, a hospitalizacji wymagało aż 7 855 chorych. Najczęstszą przyczyną skierowania do szpitala były objawy ze strony układu oddechowego, ale byli również pacjenci z dolegliwościami układu krążenia.

W przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, w którym dominował wirus B, obecnie za 86% przypadków zachorowań odpowiada w tym roku wirus A/H1N1, za 4,1% wirus A/H3N2, a tylko 1,8% wirus B. Wirus grypy i jego typy dominujące są bardzo zmienne, dlatego nie warto ich lekceważyć i należy się szczepić. Grypa, wbrew obiegowym opiniom, to poważna choroba, która może doprowadzić do licznych powikłań, a nawet do śmierci. Dotyczy to szczególnie tych, którzy obarczeni są czynnikami ryzyka, np. wiek, choroby przewlekłe, otyłość. Obecność dwóch i więcej z nich nawet 200-krotnie podnosi ryzyko wystąpienia powikłań. Leczenie takich przypadków jest bardzo trudne. Za to profilaktyka prosta – szczepienie raz w roku. Warto o tym pamiętać już we wrześniu – podkreśla prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Przypominamy: grypa to groźna choroba wirusowa przenoszona drogą kropelkową. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku umiera na nią od 0,5 mln do 1 mln ludzi. Na początku może przypominać zwykłe przeziębienie (katar, kaszel, osłabienie), towarzyszą jej jednak często:

wysoka gorączka i dreszcze,

bóle mięśni i stawów,

senność,

obfite pocenie się,

światłowstręt,

bóle głowy.

Każde niepokojące objawy powinny być skonsultowane z lekarzem, aby choroba została odpowiednio zdiagnozowana i leczona.

Źródło wiadomości: Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy