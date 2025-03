Najpopularniejszym domowym sposobem na gorączkę u dziecka obok podania leków przeciwgorączkowych jest schładzanie ciała. To stara jak świat metoda i może poprawić samopoczucie chorego, ale według naukowców jest przeceniana. Sprawdź, jakim domowym sposobem zbić gorączkę u dziecka.

Zbicie gorączki u dziecka domowym sposobem innym niż lek przeciwbólowy (np. paracetamol, ibuprofen) nie jest proste. Najbardziej popularna metoda, która przynosi najlepsze efekty, to schładzanie ciała za pomocą kąpieli lub okładów.

Kompresy należy przykładać do czoła, skroni, karku, czasami zaleca się też okładanie łydek i miejsc pod kolanami. Wystarczy zmoczyć ręczniki lub pieluszki tetrowe w letniej wodzie, wycisnąć i przyłożyć do skóry. Kompresy należy pozostawić na 20 minut, ale w międzyczasie trzeba je ponownie schładzać.

Drugim sposobem schładzania ciała u dziecka przy gorączce jest kąpiel w letniej wodzie. Powinna mieć ona temperaturę tylko o 1-2°C niższą niż temperatura ciała (około 36-37°C). Kąpiel nie powinna trwać dłużej niż 10-15 minut. Metoda jest odradzana, gdy dziecko ma dreszcze przy gorączce.

Schładzanie ciała nie jest tak skuteczną metodą na gorączkę u dziecka jak podanie leków przeciwgorączkowych. W badaniach porównujących skuteczność chłodnych kąpieli i okładów z podawaniem leków przeciwgorączkowych, dowiedziono, że leki są bardziej skuteczne i lepiej tolerowane przez dzieci. A co najważniejsze, schładzanie ciała od zewnątrz nie obniża wewnętrznej temperatury ciała, a tylko ochładza jego powierzchnię. To oczywiście może przynieść ulgę dziecku i poczuje się ono przez jakiś czas lepiej. Ten sposób jest dobrym uzupełnieniem farmakologicznego leczenia gorączki, ale nie jest równie skuteczny.

Tak, dzieci mogą przyjmować niektóre zioła na gorączkę, ale zawsze z ostrożnością. Badania potwierdzają, że część ziół skutecznie obniża wysoką temperaturę. Dobrze jest wcześniej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, zwłaszcza w przypadku niemowląt oraz małych dzieci. Nie wszystkie zioła są bezpieczne dla maluchów.

Oto zioła, które są bezpieczne dla dzieci w przypadku gorączki:

Przed użyciem zaleca się sprawdzić informacje na temat dawkowania i możliwych skutków ubocznych. Dawki powinny być dostosowane do wieku dziecka. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Uważaj na te zioła stosowane u dzieci.

Uwaga: Pojawienie się gorączki u małych dzieci, w pierwszych miesiącach życia, zawsze powinno skłonić do wizyty u pediatry. Gdy gorączka nie ustępuje w ciągu 3 dni, również należy skonsultować się z lekarzem.