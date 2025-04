4 z 16

Wiesiołek OleoVitum to kompozycja oleju z nasion wiesiołka o wysokiej zawartości kwasów wielonienasyconych z witaminą A i E. Witamina A pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, a także odgrywa rolę w specjalizacji komórek. Dodatkowo pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych oraz pomaga zachować zdrową skórę. Cenne dla naszego organizmu mogą być również wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w tym kwasy omega-6. Kwasami z rodziny omega-6 są: kwas linolowy (LA) oraz kwas gamma-linolenowy (GLA), które także są zawarte w oleju z wiesiołka. Kwas linolowy pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi, a korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 10 g LA dziennie. Ponadto witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Cena za olej - ok. 29 zł, a za kapsułki - ok. 20 zł.