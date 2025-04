3 z 4

Dla suchej skóry: kąpiel nawilżająca

Pół szklanki siemienia lnianego zalej 2 litrami wody i gotuj ok. 15 minut. Lekko przestudź, wlej do płóciennego woreczka i okręć go wokół kranu nad wanną tak, aby płynąca woda przepływała przez niego (możesz też wlać do wanny z wodą odcedzony płyn). Po wyjściu z kąpieli nie spłukuj skóry, tylko delikatnie osusz ręcznikiem. Taką nawilżającą kąpiel rób sobie co najmniej raz w tygodniu.

Uwaga! Siemię idealnie nadaje się dla osób z atopowym zapaleniem skóry – nawilża i łagodzi świąd.