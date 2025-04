Na polskim rynku pojawił się nowy, roślinny preparat ApiHepat skutecznie wspomagający prawidłową pracę wątroby. ApiHepat zawiera między innymi fosfolipidy sojowe, które znakomicie regenerują komórki wątrobowe i dodatkowo biorą udział w przemianie tłuszczy, wpływając korzystnie na ich poziom w organizmie. Apihepat uzupełnia również niedobory witamin z grupy B, które są bardzo istotne dla funkcjonowania całego organizmu.

Nowy preparat ApiHepat firmy Apipol-Farma polecany jest osobom stosującym niewłaściwą dietę, bogatą w tłuszcze i węglowodany. Preparat przeznaczony jest dla osób zażywających leki wpływające niekorzystnie na stan wątroby. Dla pacjentów mających problemy ze schorzeniami wątroby oraz dla pacjentów z grup wysokiego ryzyka rozwoju niewydolności wątroby.

ApiHepat wspomaga prawidłową ochronę komórek wątroby i naturalny proces ich regeneracji. Swoją skuteczność preparat ApiHepat zawdzięcza unikalnej, bogatej recepturze, która obejmuje fosfolipidy sojowe, L-asparaginian L-ornityny, witaminy z grupy B. Jest to preparat wyłącznie roślinny - nie zawiera alkoholu ani sztucznych konserwantów. Produkowany jest jedynie z wyselekcjonowanych, naturalnych komponentów, takich jak:

Fosfolipidy sojowe wpływają regenerująco na komórki wątrobowe poprzez wzmacnianie błon komórkowych, co prowadzi do podwyższenia odporności na składniki uszkadzające wątrobę. Działanie fosfolipidów w kapsułkach ApiHepat ogranicza rozwój zwłóknienia wątroby oraz zmniejsza ilość wolnych rodników w wątrobie narażonej na działanie czynników toksycznych. Fosfolipidy wpływają korzystnie na gospodarkę lipidową ustroju - obniżają poziom cholesterolu i lipoprotein w osoczu krwi.

Ornityna (asparaginian ornityny) to aminokwas biorący udział w wątrobowej syntezie mocznika z amoniaku. Przyspiesza wątrobowe procesy odtruwania, korzystnie wpływając na przemiany białek, tłuszczów i węglowodanów w organizmie, działa także regenerująco na uszkodzone komórki wątrobowe.

Kompleks witamin z grupy B - jest bardzo istotny dla organizmu, ponieważ witaminy z grupy B koją nerwy, dbają o prawidłowy metabolizm, poprawiają przemianę materii i pozytywnie wpływają na koncentrację.

ApiHepat jest bardzo dobrze tolerowany i znakomicie nadaje się do wzbogacania diety przy spożywaniu ciężkostrawnych posiłków. Wskazane jest spożycie 2 kapsułek przy największym posiłku praz po 1 kapsułce przy mniejszych posiłkach (maksymalnie 4 kapsułki dziennie).

Producent: APIPOL-FARMA

Cena detaliczna: ok. 18 zł

W jednym opakowaniu znajdują się 64 kapsułki