Preparat Asystor Slim to dwufazowy preparat z tabletkami na rano i na wieczór. Preparat dostępny jest w opakowaniach 30 i 60 tabletek.

Tabletki Asystor Slim rano spalają tkankę tłuszczową i redukują wchłanianie węglowodanów, zaś wieczorem zmniejszają łaknienie i przyspieszają metabolizm podczas snu

Działanie:

Tabletki na "rano"

- Fasolamina znajdująca się w wyciągu z białej fasoli, hamuje trawienie skrobi znajdującej się w produktach spożywczych (ziemniaki, pieczywo, makaron, pierogi).

- L-karnityna odgrywa ważną rolę w przemianie materii, uczestniczy w zamianie tłuszczu w energię.

- Wyciąg z zielonej herbaty pobudza spalanie tłuszczu oraz zwiększa wydatkowanie energii.

- Ocet jabłkowy reguluje trawienie, pobudza procesy metaboliczne oraz zmniejsza wchłanianie cukrów.

- Kofeina wspomaga proces termogenezy, przez co przyspiesza procesy metaboliczne. Wzmaga procesy utleniania tłuszczu, przez co zwiększa ilość spalanych kalorii.

- Witamina B6 jest niezbędna w przemianach aminokwasów, bierze udział w metabolizmie węglowodanów i lipidów.

Tabletki na "wieczór"

- Mate pochodząca z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis) ma dobroczynny wpływ na przemianę materii. Przyczynia się do rozkładu lipidów i pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

- Spirulina dostarcza łatwo przyswajalnych składników mineralnych i witamin oraz chlorofilu i fitocyjaniny – związków wspomagających procesy trawienne i metaboliczne.

- Wyciąg z gorzkiej pomarańczy zmniejsza apetyt, przyspiesza przemianę materii. Dodatkowo zawarta w wyciągu synefryna nasila proces lipolizy (rozpadu) tłuszczów.

- Wyciąg z ostryżu długiego ułatwia procesy trawienne i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania jelit oraz fizjologicznego wydzielania żółci. Posiada właściwości antyoksydacyjne.

- Chrom aktywuje wiele enzymów biorących udział w regulacji przemian cukrów i tłuszczów w organizmie. Chrom przyczynia się do redukcji tkanki tłuszczowej. Po podaniu chromu zmniejsza się łaknienie, co jest spowodowane regulacją poziomu glukozy.

Skład:

Tabletka na „rano” (żółta)

- Wyciąg z białej fasoli 200 mg

- L-karnityna 200 mg

- Wyciąg z zielonej herbaty 100 mg

- Ocet jabłkowy 100 mg

- Kofeina 50 mg

- Witamina B6 1,4 mg (100%)*

Tabletka na „wieczór” (niebieska)

- Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Mate) 200 mg

- Spirulina 200 mg

- Wyciąg z gorzkiej pomarańczy (6% p-synefryny) 100 mg

- Wyciąg z ostryżu długiego 50 mg

- Chrom 40 Ķg (100%)*

*% Zalecanego Dziennego Spożycia

Dawkowanie:

1 tabletka rano „żółta”

1 tabletka wieczorem „niebieska” (około godziny 18-tej)

Przed użyciem Asystor Slim na odchudzanie zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.