Nie każdy zdaje sobie sprawę, że niewystarczająca, czasami nawet codzienna higiena uszu, może prowadzić do pogorszenia drożności kanałów słuchowych, a także do powstania warunków sprzyjających rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów. Kanał słuchowy człowieka jest stosukowo dobrze chroniony przed wpływem czynników zewnętrznych, ale jest on jednocześnie silnie obciążony przez gromadzoną się w nim woszczynę. Kanały słuchowe są trudne do czyszczenia, a używanie wacików może się okazać niewystarczające- niekiedy może nawet doprowadzić do uszkodzenia błony bębenkowej lub zatkania przewodu słuchowego.

Aurecon drops to nowe rozwiązanie proponowane przez szwajcarską firmę Herb-Pharma AG. Jest to środek przeznaczony do regularnej higieny uszu, który nie tylko ułatwia czyszczenie zewnętrznego kanału słuchowego, ale też dzięki olejkom roślinnym, zapewnia ochronę przed niepożądanymi drobnoustrojami.

Krople Aurecon drops:

-poprawiają skuteczność czyszczenia uszu

-zapobiegają przywieraniu woszczyny wewnątrz przewodu słuchowego

-ograniczają wydzielanie nadmiernych ilości woszczyny

-zapobiegają namnażaniu drobnoustrojów

-zachowują naturalne środowisko fizjologiczne

-zawierają wyłącznie substancje naturalne: oliwa z oliwek, olejek z krzewu herbacianego, olejek rumiankowy, olejek eukaliptusowy, olejek cytrynowy, olejek lawendowy

Krople Aurecon drops ułatwiają czyszczenie uszu, zapobiegają przywieraniu woszczyny do ścian przewodu słuchowego oraz zmiękczają woszczynę i ułatwiają jej usunięcie.

Sposób użycia: należy odkręcić zamknięcie i przez powolne naciśnięcie gumowej końcówki- wciągnąć do pipety niezbędną ilość preparatu. Następnie pochylić głowę na bok i wpuścić 3- 5 kropli do przewodu słuchowego. Należy pozostać w tej pozycji jeszcze przez co najmniej 5 minut, po czym dokładnie wyczyścić ucho.

Stosowanie kropli: raz w tygodniu.

Cena: ok. 15zł/opakowanie 10ml

Dystrybutor: Herb-Pharma Sp. z o.o.

Produkt dostępny w aptekach bez recepty.