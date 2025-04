Jeśli zastanawiasz się jak połączyć ukojenie bólu gardła z czystą przyjemnością, to koniecznie wypróbuj CUKIERKI MANUKA z PROPOLISEM, MIODEM i WITAMINĄ C! Cukierki Manuka przynoszą natychmiastową ulgę w przypadku bólu i podrażnień błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Działają przeciwzapalnie, przeciwbólowo oraz bakteriobójczo. Zmniejszają zaczerwienienie i obrzęk jamy ustnej oraz gardła. A do tego mają doskonały, miodowo-propolisowy smak!

Cukierki MANUKA z czystym Nowozelandzkim Propolisem, miodem Manuka, witaminą C i olejkiem cytrynowym wykazują silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i regenerujące. Bioaktywne substancje zawarte w cukierkach hamują rozwój bakterii i wirusów chorobotwórczych w gardle i jamie ustnej. Cukierki działają miejscowo znieczulająco i antybakteryjnie. Odświeżają i odkażają jamę ustną i gardło. Cukierki MANUKA powstały w oparciu o naturalne składniki, które podczas ssania uwalniają substancje aktywne i skutecznie oddziałują na błony śluzowe jamy ustnej i gardła. Wyróżniają się ciekawym, miodowo-propolisowym smakiem.

Propolis BIO30 zawarty w cukierkach pochodzi z Nowej Zelandii, kraju o najwyższej czystości ekologicznej i dzięki temu jest szczególnie bogaty we flawonoidy. Zawartość flawonoidów w cukierkach utrzymuje się na poziomie 30mg/1gram propolisu. Flawonoidy wykazują silne działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Uszczelniają naczynia krwionośne i zwiększają ich elastyczność.



Dodatek MIODU MANUKA podnosi właściwości lecznicze produktu. Z uwagi na dużą zawartość cukrów prostych, miód jest łatwo przyswajalny przez organizm i zwiększa jego odporność. Miód zawiera też odpowiednią dla człowieka ilość biopierwiastków oraz enzymów. Miód Manuka posiada znakomite właściwości bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze.

Cukierki MANUKA dodatkowo wzbogacone zostały w witaminę C, która skraca czasu trwania infekcji górnych dróg oddechowych, niszczy wirusy oraz aktywizuje system immunologiczny.

CUKIERKI MANUKA Z PROPOLISEM I WITAMINĄ C przygotowane zostały w formie wygodnych, pojedynczo pakowanych pastylek do ssania, które warto przyjmować od 3 do 5 razy dziennie. Jedno opakowanie zawiera 20 cukierków i kosztuje ok. 27 zł. Produkt jest całkowicie naturalny, nie zawiera sztucznych barwników i aromatów. W okresie przeziębień cukierki MANUKA warto przyjmować profilaktycznie.

