Na rynku dostępny jest nowoczesny lek dla osób zmagających się z postacią grudkowo-krostkową trądziku różowatego o nazwie Finacea. Innowacyjne zastosowanie substancji czynnej, kwasu azelainowego, pozwala skutecznie zmniejszyć objawy choroby, np. rumień oraz podnieść jakość życia pacjentów. Lek dostępny jest bez recepty.

Przewlekłe zaczerwienienie środkowej części twarzy, czerwone policzki i nos, szczególnie nasilające się po spożyciu gorących lub ostrych potraw, po czerwonym winie, na słońcu, po wysiłku i w sytuacjach stresowych - to mogą być objawy trądziku różowatego, schorzenia skóry, które jest wciąż rzadko diagnozowane, a pojawiające się często. Zwykle osoby obserwujące u siebie objawy typowe dla trądziku różowatego, dokonując samodzielnej diagnozy, stwierdzają, że jest to alergia, egzema lub zakażenie bakteryjne i stosują leki, które znajdą w domowej apteczce. Niektóre leki pomogą czasowo, ale wszystkie objawy powrócą.

Trądzik różowaty jest chorobą dotykającą głównie osoby dorosłe, po 30. roku życia, a szczytowe nasilenie osiąga między 40 a 60 rokiem życia. Częstość występowania ocenia się na 10% populacji, z tym że 3 razy częściej chorują kobiety niż mężczyźni. Pacjenci zwykle nie zdają sobie sprawy, iż utrzymujący się przez dłuższy czas rumień może być objawem choroby.

„Trądzik różowaty jest schorzeniem, na które cierpią w większości kobiety. Dotyka ono osoby z jasną karnacja skóry, dlatego też tak często występuje w naszej części Europy. Brak podjęcia odpowiedniego leczenia może doprowadzić do upośledzenia estetyki twarzy, a nawet w najbardziej zaawansowanym stadium do powstania guzowatości nosa (nienaturalne pogrubienie skóry nosa z występującymi guzkami). Dlatego tak ważne jest, aby wszelkie niepokojące zmiany na twarzy konsultować ze specjalistą. Właściwa diagnoza możliwa jest po zebraniu dokładnego wywiadu i badaniu dermatologicznym”.– twierdzi dr Ewa Chlebus, dermatolog.

Wprowadzony na rynek przez firmę Bayer lek, Finacea, zwiększa możliwości walki z chorobą. Jest jedynym lekiem z kwasem azelainowym zarejestrowanym do leczenia trądziku różowatego.

„Finacea stanowi przełom w leczeniu miejscowym postaci grudkowo-krostkowej trądzika różowatego, gdyż do tej pory jedyną propozycją dla pacjentów z tym schorzeniem były preparaty zawierające metronidazol. Zastosowanie kwasy azelainowego pozwala spowolnić a nawet zatrzymać postępowanie choroby” – twierdzi Alina Szczęsna, dyrektor działu Intendis, firmy Bayer.



Finacea w porównaniu z klasycznymi preparatami z metronidazolem silniej znosi objawy stanu zapalnego i zaczerwienienia skóry twarzy, objawu, który jest najbardziej dokuczliwy dla pacjentów z trądzikiem różowatym. Potwierdzają to badania kliniczne porównujące terapię produktem Finacea z 0,75% metronidazolem w żelu.

Dodatkową przewagą produktu Fiancea nad preparatami z metronidazolem jest możliwość stosowania go przed wyjściem na słońce, gdyż nie wywołuje on reakcji fotoalergicznej i fototoksycznej. Dzięki żelowej konsystencji leku, można go również stosować pod podkład.

Finacea ogranicza też powstawanie wolnych rodników tlenowych, poprawiając ogólny stan skóry.

Skóra pacjentów z trądzikiem różowatym jest bardzo wrażliwa. Aby jej dodatkowo nie obciążać produkt Finacea:

- Jest w postaci żelu z dużą zawartością wody

- Pozbawiony jest związków zapachowych

- Ma doskonałe walory kosmetyczne, dzięki czemu może być stosowany pod makijaż

- Ma przyjazne skórze pH – 4,8



Pierwsze efekty działania leku widoczne są już po 4 tygodniach leczenia.