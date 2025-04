Głóg to ciernisty krzew o czerwonych owocach. W bajkach to właśnie nim opleciona była wieża księżniczki, która czekała na wybawienie księcia. Kojarzy się on nam zwykle pozytywnie nie tylko ze względu na bajki, ale przede wszystkim dzięki jego leczniczym właściwościom.

Gdzie znaleźć głóg?



W przyrodzie występuje bardzo wiele gatunków głogu, ale w lecznictwie wykorzystujemy tylko dwa z nich. Są to głóg jednoszyjkowy oraz głóg dwuszyjkowy. Oba te gatunki występują bardzo powszechnie w Europie, Azji i Afryce północnej, pospolicie występują także w Polsce. Możemy je spotkać na skraju lasów, w zaroślach, na przydrożach. Najbardziej cenne ze względu na swoje właściwości są ich kwiatostany i owoce. Ich drogocenne działanie zawdzięczamy obecności związków, takich jak: flawonoidy (najważniejszymi są witeksyna, izowiteksyna, hiperozyd), a także procyjanidyny. Surowce zawierają również rutozyd i kemferol, kwasy triterpenowe, fenolokwasy.

Głóg korzystnie wpływa na krążenie



Głóg wykorzystywany jest ze względu na jego pozytywny wpływ na układ krążenia.

Jest to surowiec polecany przede wszystkim osobom starszym. Powoduje on zwiększenie skurczu mięśnia sercowego, co przejawia się wydajniejszą i bardziej efektywną pracą serca. Dzięki tej właściwości jest on stosowany w przypadku niewydolności mięśnia sercowego.

Innym problemem krążeniowym, w jakim możemy wykorzystać tą cenną roślinę jest nadciśnienie tętnicze. Głóg ma bowiem zdolność do rozkurczania mięśni gładkich naczyń krwionośnych, co w efekcie powoduje obniżenie ciśnienia krwi.

Głóg wykorzystywany jest również u osób z zaburzeniami krążenia wieńcowego i mózgowego. To zastosowanie zawdzięczamy jego zdolności do rozkurczania naczyń wieńcowych oraz mózgowych, co wpływa na poprawienie ich dotlenienia i odżywienia.

Pomaga on także w zwalczaniu zaburzeń rytmu serca.

Głóg działa też uspokajająco i ułatwia zasypianie, dlatego wskazany jest przy rozdrażnieniu, nadmiernej pobudliwości czy bezsenności.

Stosowanie



Podczas stosowania głogu musimy być jednak cierpliwi, gdyż dopiero po minimum 8 tygodniach stosowania możemy zaobserwować pierwsze efekty. Działanie to utrzymuje się długo, ale jest raczej łagodne. Niezwykle istotne jest również to, że nie wywiera on działania toksycznego.

Głogu nie powinny stosować dzieci poniżej 12. roku życia, osoby ze zbyt niskim ciśnieniem krwi, a także kobiety w ciąży i karmiące. Stosowanie tego surowca warto skonsultować z lekarzem, zwłaszcza, jeśli stosujemy już inne leki. Głóg może wykazywać interakcje z lekami.