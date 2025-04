Jak zachodzi interakcja?



Sok grejpfrutowy zawiera flawonoidy i furanokumaryny. To właśnie one są winowajcami interakcji pomiędzy sokiem grejpfrutowym a lekami. Flawonoidy i furanokumaryny są metabolizowane przez określone izoenzymy cytochromu P450 (znajdującego się w wątrobie i jelicie). Gdy popijasz lek sokiem grejpfrutowym, który również jest metabolizowany przez te same izoenzymy cytochromu P450, następuje zablokowanie tych izoenzymów. Są one wtedy zajęte metabolizmem składników soku (flawonoidów i furanokumaryn) i nie mogą jednocześnie zająć się przemianą leku. Z tego powodu stężenie leku we krwi wzrasta.

Leki wchodzące w interakcje z sokiem grejpfrutowym



Leki obniżające poziom cholesterolu we krwi

- Lovastatin (Lowastatyna, Anlostatin,Aplo-Lova, Liprox, Mevacor, Mevinacor),

- Simvastatin (Zocor, Cardin, Denan, Lipart, Simgal, Simratio, Simvacard, Simvachol, Simvasterol, Vasilip.

Leki przeciwhistaminowe

- Astemizol (Astemisan).

Blokery kanału wapniowego

- Amlodipine (Amlozek, Aldan, Amlopin, Amloratio,Cardiolipin, Normodipin, Norvasc, Tenox, Tiflodipin, Vilpin, Lortel - preparat złożony),

- Nifedypine (Adalat, Cordafen, Cordipin, Duranifin, Ecodipin, Nifecard, Pidilat, Procardia Beta-Adalate - preparat złożony),

- Verapamil (Isoptin, Covera, Felicard, Flamon, Lekoptin, Novo-Veramil, Staveran, Verahexal, Veramex, Verasal, Veroptinstada, Tarka - preparat złożony),

- Felodipine (Plendil, Auronal, Felodipin, Flodil, Modip, Lexxel - preparat złożony).

Leki stosowane w immunosupresji

- Ciclosporine (Sandimmengraf, Cyklosporyna).

Leki uspokajające

- Midazolam (Dormicum, Fulsed, Hypnovel, Midanium, Sopodorm),

- Diazepam (Relanium, Relsed, Relsed, Stesolid, Valiquid, Valium).

Leki stosowane w chorobie refleksowej przełyku

- Cisapride (Gastronax, Prepulsid, Cyzapryd).

Skutki interakcji leków z sokiem grejpfrutowym



Leki przeciwhistaminowe

Grejpfrut oraz sok grejpfrutowy wraz z lekami przeciwhistaminowymi powodują wystąpienie groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca.

Leki przeciwnadciśnieniowe (Blokery kanału wapniowego)

Stosowane wraz ze składnikami soku grejpfrutowego narażają pacjenta na znaczne obniżenie ciśnienia krwi i bóle głowy.

Leki immunosupresyjne

Popijanie tych leków sokiem z grejpfruta naraża pacjenta na drastyczny wzrost ciśnienia wraz z napadem drgawek.

Leki obniżające poziom cholesterolu

Stosowane wraz z sokiem grejpfrutowym powodują wzrost stężenia tych leków we krwi, przez co zwiększa ryzyko miopatii (uszkodzenie mięśni i osłabienie ich siły) lub nawet rabdomiolizy (uszkodzenie mięśni szkieletowych i pojawienie się wolnej mioglobiny we krwi) z ciężką niewydolnością nerek.

Jak uniknąć interakcji?



Aby uniknąć interakcji, nie pij soku grejpfrutowego ani nie jedz grejpfrutów co najmniej 4 godziny przed i 4 godziny po przyjęciu leku.

Pamiętaj, soki z niektórych gatunków pomarańczy mogą wywoływać podobne działania, jak sok z grejpfruta.

Nie przyjmuj wyciągów z grejpfruta.

Pamiętaj, nawet niewielkie spożycie soku grejpfrutowego (250ml) może spowodować interakcje z lekiem.

Nie popijaj żadnych leków sokiem grejpfrutowym, dopóki nie dowiesz się od lekarza bądź farmaceuty, że lek, który bierzesz, nie wchodzi w interakcje ze składnikami soku.

Jeśli leki, które przyjmujesz, nie wchodzą w interakcje z sokiem grejpfrutowym, to nie rezygnuj z picia tego soku lub jedzenia grejpfrutów. Zawierają one witaminy, potas, flawonoidy, które korzystnie wpływają na zdrowie.