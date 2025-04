Według raportu Ośrodka Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków przy Uniwersytecie Jagiellońskim, w co piątym wypadku uczestniczy kierowca będący pod wpływem tabletek uspokajających. We krwi kierowców biorących leki działające na ośrodkowy układ nerwowy można wykryć substancje psychotropowe traktowane - przez policję oraz ubezpieczalnie - jako narkotyki. Ubezpieczyciele mają prawo nie wypłacić odszkodowania po otrzymaniu informacji, że we krwi kierowcy wykryto substancje psychotropowe.

Znak trójkąta z wykrzyknikiem

W polskim prawodawstwie wyraźnie zaznaczono, że nie wolno prowadzić tylko po spożyciu alkoholu lub narkotyków. Niestety substancje te nie są jedynymi, które mają wpływ na koncentrację i szybkość reakcji kierowcy. Nawet popularne leki na przeziębienie, krople do oczu lub insulina mogą uniemożliwiać prowadzenie pojazdu.

Znak trójkąta z wykrzyknikiem na opakowaniu leku oznacza, że stosując go bezwzględnie nie wolno prowadzić. Niestety producenci leków nie są zobowiązani do umieszczania tego oznaczenia. Dlatego zawsze należy sprawdzić w ulotce, czy lek powoduje senność, zawroty głowy, zaburzenia widzenia lub słuchu.

Choroby nie dla kierowców

Niezależnie od przyjmowanych leków pewne schorzenia uniemożliwiają lub upośledzają zdolność do prowadzenia pojazdu. Najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada konieczność przedstawienia opinii diabetologa przez chorych na cukrzycę przed wydaniem prawa jazdy.

Podobnie pacjenci chorzy na epilepsję, którzy w ciągu ostatnich 2 lat mieli co najmniej jeden napad padaczkowy, będą musieli przejść dokładne badania przed uzyskaniem uprawnień do prowadzenia pojazdu. Nowelizacje te wynikają z dyrektyw unijnych dotyczących ubiegania się o prawo jazdy, które weszły w życie w 2009 roku.

