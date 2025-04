Jak jest przyswajany alkohol?



Etanol wchłaniany jest bardzo szybko. Po zaledwie 5-10 minutach od spożycia można wykryć jego obecność we krwi. Jednak proces wchłaniania zależy od wielu czynników.

Reklama

Rodzaju alkoholu – wina mają opóźnione wchłanianie, w przeciwieństwie np. do wysokoprocentowych wódek. Wiadomo również, że dodatek wody gazowanej do wina znacznie przyspiesza jego wchłanianie.

mają opóźnione wchłanianie, w przeciwieństwie np. do wysokoprocentowych wódek. Wiadomo również, że dodatek wody gazowanej do wina znacznie przyspiesza jego wchłanianie. „drink” wypijany na pusty żołądek wchłonie się dużo szybciej niż po posiłku lub w trakcie. Poza tym alkohol wchłania się szybciej, jeżeli jest wymieszany z wodą sodową lub tonikiem, gdyż „dynamizują” one cząsteczki alkoholu ułatwiając ich kontakt z błoną śluzową żołądka.

ułatwiając ich kontakt z błoną śluzową żołądka. Jeśli spożywamy alkohol wraz z posiłkiem, warto zwrócić uwagę na zawartość tłuszczu. Ponieważ im więcej tłuszczu zawiera posiłek, tym wolniej jest wchłaniany alkohol.

Po spożyciu tej samej ilości alkoholu jego stężenie we krwi u kobiet jest wyższe niż u mężczyzn.

Trunki dużej zawartości alkoholu są wolniej wchłaniane niż alkohole 20-30%, ponieważ te pierwsze silnie podrażniają błonę śluzową żołądka.

U zdrowej osoby w ciągu godziny na skutek przemian zachodzących w wątrobie eliminowanych jest z organizmu ok. 6g etanolu

Dowiedz się: Antybiotyki a alkohol

Trochę chemii…



Etanol, przy udziale enzymu dehydrogenazy alkoholowej (ADH) utleniany jest do dwóch związków - pierwszy odpowiedzialny za typowe objawy zatrucia alkoholem – aldehyd octowy, drugi nazywany w skrócie NADH. Zbyt duża ilość NADH może hamować dalsze przemiany prowadząc w konsekwencji do upośledzenia procesów detoksykacji leków.

Reklama

Dlaczego nie wolno zażywać leku wraz z alkoholem?



Po wchłonięciu alkoholu do krwi bardzo niewielka jego ilość jest wydalana przez układ oddechowy. Natomiast jego większa część ulega przemianie w wątrobie. Leki również są metabolizowane przez wątrobę, a dokładnie przez układ enzymatyczny zwany cytochromem P450. Dzieje się tak w normalnych warunkach, czyli przy braku alkoholu we krwi.

Natomiast po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu cały proces wchłaniania leku jest zaburzony. Alkohol hamuje działanie enzymów, które unieszkodliwiają lek. W wyniku tego toksyczne produkty przemiany substancji leczniczej pozostają przez dłuższy czas w organizmie zatruwając go.

Ponieważ przemiana metaboliczna alkoholu i leków zachodzi w tym samym narządzie – wątrobie – jednoczesne spożycie tych substancji również silnie obciąża wątrobę. Może to być powodem powstania nieodwracalnych zmian w tym narządzie, zwanych marskością wątroby.

Przeczytaj: Jakie szkodliwe działania mogą mieć leki?

Nawet najmniejsza ilość alkoholu może spowodować wystąpienie działań niepożądanych leku oraz doprowadzić do marskości wątroby.