Iberogast można stosować przed lub w trakcie posiłku, jak również wtedy, kiedy pojawią się dolegliwości. Płynna forma leku umożliwia szybkie wchłanianie substancji aktywnych, co wspomaga szybkie działanie lecznicze. Na stronie www.iberogast.pl można zadać pytanie lekarzowi i dowiedzieć się więcej na temat możliwych przyczyn zaburzeń przewodu pokarmowego. Dzięki tak wielu mechanizmom działania, Iberogast przynosi ulgę przy wielu dolegliwościach. Iberogast może być stosowany od 6 roku życia.

Iberogast 20 ml (20 dawek) kosztuje około 21 zł.

Iberogast 50 ml (50 dawek) kosztuje około 42 zł.

Iberogast:

- wpływa na przyczyny problemów, a nie jedynie na objawy

- normalizuje ruchy (skurcze i rozkurcze) żołądka i jelit

- normalizuje ruchy żołądka, a także zmniejsza wydzielanie kwasu solnego

chroni żołądek i zmniejsza stan zapalny

zmniejsza nadmierną wrażliwość na ból

zmniejsza objawy Zespołu Jelita Drażliwego

Grille, wesela i letnie ucztowanie

Lato to okres intensywnego biesiadowania. W tym okresie częściej sięgamy po grillowane, ostro przyprawiane mięso czy nieznane egzotyczne potrawy. Tradycja weselna nakazuje jeść obficie, a gospodarze prześcigają się w pomysłach na smakowite dania. Będą na wakacjach w odległych krajach z ciekawością kosztujemy nieznanych nam specjałów. Nic dziwnego, że po odejściu od stołu cierpimy na wzdęcia, nieprzyjemne uczucie pełności czy zgagę. Niby wiemy, że warto wszystkiego skosztować nakładając na talerz małe porcje…ale często próbujemy najeść się na zapas!

Miłe złego początki

Nadmierne spożycie pokarmów lub pokarmy trudne do strawienia mogą często zalegać w żołądku, wywierając nacisk na jego ściany. Oznacza to ciągły sygnał dla organizmu, aby zwiększać wydzielanie kwasu solnego, niezbędnego do procesu trawienia. Nadmiar kwasu solnego w polaczeniu z przejedzeniem powoduje zarzucanie treści pokarmowej do żołądka. A to powoduje nieprzyjemny posmak w ustach czy nieświeży oddech. Inną przyczyną zgagi może być fakt, że dolny zwieracz przełyku nie funkcjonuje prawidłowo, np. jego mięśnie nie domykają się całkowicie. Także spożywanie niektórych pokarmów, np. słodyczy, wina, owoców, jak również palenie papierosów u niektórych osób może wywoływać zwiększone wydzielanie kwasu solnego, a w rezultacie zgagę.

Zgagę i cofanie treści pokarmowej może wywołać zwiotczenie mięśni żołądka, które nie są w stanie przesunąć treści pokarmowej do dwunastnicy. Nacisk wywierany na dolny zwieracz przełyku (mięsień oddzielający przełyk od żołądka) powoduje, że kwaśna treść pokarmowa jest zarzucana do przełyku.

Natura przychodzi z pomocą

Można sięgnąć po naturalne, roślinne ekstrakty, które łagodzą efekty przejedzenia. Jednym z najbardziej cenionych jest wyciąg ze świeżej rośliny Iberis amara – zwiększa napięcie mięśni żołądka i jelit w niepobudzonych lub słabo pobudzonych odcinkach przewodu pokarmowego, przez co łagodzi objawy uczucia pełności i wzdęcia. Roślina Iberis amara znana była już w starożytności, w swoich pracach opisywali ją m.in. Galen – wybitny lekarz rzymski żyjący w II w. n. e., a także Pliniusz, historyk i pisarz, który jako pierwszy zastosował nazwę Iberis. Nazwa wskazuje na pochodzenie rośliny z okolic Półwyspu Iberyjskiego, amara oznacza „gorzki w smaku”. Współczesne badania kliniczne potwierdziły unikalny wpływ Iberis amara na zwiększanie napięcia mięśni żołądka i jelit.

Wyciągi ziołowe z rośliny Iberis Amara zawarte np. w kroplach Iberogast poprawiają napięcie mięśni żołądka (okolice części odźwiernikowej żołądka, skąd pokarm jest przesuwany do dwunastnicy) i jelit w stanach zwiotczenia, dzięki czemu przynosi ulgę przy przejedzeniu. Ponadto Iberogast normalizuje ruchy żołądka, a także zmniejsza wydzielanie kwasu solnego. Szybko pomaga złagodzić uczucie pełności i dokuczliwe skurcze przewodu pokarmowego, gdyż oprócz Iberis Amara zawiera wyciągi z szeregu innych roślin działających korzystnie na układ pokarmowy.

Wyciąg z korzenia arcydzięgla – działanie spazmolityczne (rozkurczowe), szczególnie na żołądek oraz działanie hamujące wydzielanie kwasu solnego.

Wyciąg z kwiatu rumianku – działanie przeciwzapalne, spazmolityczne, wiatropędne

Wyciąg z owocu kminku – działanie wiatropędne, spazmolityczne i bakteriostatyczne.

Wyciąg z owocu ostropestu plamistego – działanie wiatropędne, ochronne na komórki żołądka i wątroby.

Wyciąg z liści melisy – działanie uspokajające, wiatropędne, spazmolityczne, przeciwzapalne.

Wyciąg z liści mięty pieprzowej – działanie lekko przeciwbólowe, przeciwwymiotne, spazmolityczne, wiatropędne, dezynfekujące.

Wyciąg z ziela glistnika – działanie spazmolityczne, zwiększające napięcie mięśni żołądka i jelit, przeciwzapalne, bakteriostatyczne.

Wyciąg z korzenia lukrecji – działanie przeciwzapalne, spazmolityczne.