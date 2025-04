Ludzkość wciąż poszukuje mitycznego panaceum – jednego preparatu na wiele dolegliwości, który nie tylko wyleczy, jeżeli choroba już nas dopadnie, ale też ochroni przed jej wystąpieniem.



Okazuje się, że taki prawie idealny, a w dodatku w pełni naturalny środek istnieje. W Polsce unikalny bioaktywny wyciąg z sinic (Arthrospira platensis) możemy już kupić w postaci preparatu Immulina, która stymuluje nasz układ odpornościowy do aktywności.

To najmocniejszy ze znanych dziś preparatów tego typu – 20 razy silniejszy niż popularny ekstrakt aloesu (Aloe Vera) i 40 razy mocniejszy od ekstraktu jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea). Opatentowany proces wytwarzania Immuliny chroni naturalne składniki kryjące się pod nazwą LCPEEN™, czyli standaryzowany wyciąg z sinic. Dzięki zawartości witamin: A, C, E, K, witaminy z grupy B oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych Immulina chroni przed infekcjami, uśmierza ból mięśni i stawów, zapobiega pojawieniu się objawów opryszczki, stanowi barierę obronną przed alergiami i rozwojem nowotworów. Immulina wzmacnia nasz układ immunologiczny, nie powodując żadnych skutków ubocznych. Dlatego mogą ją stosować nie tylko dorośli, ale również dzieci.

Zespołem badawczym, który stworzył koncepcję Immuliny na Uniwersytecie Mississippi, kierował David Pasco-Paszkowski, amerykański naukowiec polskiego pochodzenia.

Immulina to dostępny w aptekach bez recepty suplement diety, którego dystrybutorem jest firma Phytomedica Polska Sp. z o.o., www.phytomedica.pl. Opakowanie zawierające 30 kapsułek kosztuje ok. 38 zł.

Reklama