Interakcje leków z żywnością – tabela

Jak leki, które przyjmujemy, oddziałują z żywnością? Co z tego, co jemy, wchodzi w interakcje z lekami i zaburza ich wchłanianie? Zobacz tabelę składników, które najczęściej wpływają na działanie leków i dowiedz się, o co spytać lekarza.