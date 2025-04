Dlaczego leki reagują z tyraminą?



Tyramina jest to naturalnie występująca w żywności amina, powstaje ona w wyniku rozkładu białek w długo przechowywanej lub fermentującej żywności. Tyramina znajduje się w dojrzewających serach, niektórych winach, produktach mięsnych i owocach. Jest ona metabolizowana przez enzym zwany monoaminooksydazą (MAO). Gdy bierzesz leki, które hamują aktywność tego enzymu, nie może on metabolizować tyraminy. W związku z tym poziom tej aminy we krwi wzrasta.

Dowiedz się: Czym są interakcje leków?

Reklama

Skutki wzrostu tyraminy we krwi



Gdy poziom tyraminy we krwi jest wysoki, następuje wzmożone uwalnianie noradrenaliny w organizmie. A jej nadmiar może prowadzić do:

gwałtownego wzrostu ciśnienia krwi

krwi uczucia kołatania serca

bólów głowy

mdłości

wymiotów

przełomu nadciśnieniowego (groźnego w skutkach wysokiego ciśnienia krwi)

Leki wchodzące w interakcje z tyraminą



Leki, które wchodzą w interakcje z tyraminą, to inhibitory monoaminooksydazy (MAO). Czyli leki stosowane w leczeniu depresji, zakażeń żołądkowo-jelitowych i w gruźlicy płuc.

Leki przeciwdepresyjne

- Moklobemid (Aurorix, Mobemid, Mocloxil, Moklar)

Leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona

- Selegilina (Apo-Selin, Deprenyl, Jumex, Nair, Segan, Selgin, Selerin)

Przeczytaj też: Suplementy żelaza a leki

Leki przeciwbakteryjne

Furazolidon (Furazolidon)

Leki przeciwgruźlicze

Izoniazyd (Isoniazidum, Rifamazid – lek złożony)

Jak uniknąć interakcji leków z tyraminą?



Unikaj spożycia produktów o wysokiej zawartości tyraminy: sery dojrzewające, jogurty, kwaśna śmietana, pieczywo z rodzynkami, wątróbki przechowywane kilka dni, salami, pepperoni, produkty wędzone, ryby marynowane i wędzone, pasta z krewetek, dziczyzna, kawior, anchois, kostki rosołowe, bób, pomidory i przetwory (keczup), sos chili, kiszona kapusta, przejrzałe banany, awokado, figi, rodzynki, maliny, wina, likiery, szampan, bezalkoholowe wina i piwa, czekolada, kawa)

Ograniczaj spożycie produktów o średniej zawartości tyraminy.

Pamiętaj, że produkty o małej zawartości tyraminy, spożyte w dużych ilościach, mogą wpływać na ogólną jej podaż w diecie i w rezultacie spowodować interakcję między lekiem a tyraminą. Produkty o małej zawartości tyraminy: ser wiejski, serek kremowy biały, mleko, wszystkie produkty zbożowe (makarony, kasza, ryż), świeże mięsa (z wyjątkiem dziczyzny) i ryby, wszystkie warzywa (z wyjątkiem niedozwolonych), wszystkie owoce (z wyjątkiem niedozwolonych)

(makarony, kasza, ryż), świeże mięsa (z wyjątkiem dziczyzny) i ryby, wszystkie warzywa (z wyjątkiem niedozwolonych), wszystkie owoce (z wyjątkiem niedozwolonych) Spożywaj tylko świeże produkty i napoje.

Unikaj żywności długo przechowywanej.

Uważaj na zepsutą żywność, np. nieodpowiednio rozmrożone mięso może być zepsute.

Unikaj sklepów i restauracji, gdzie świeżość produktów może wzbudzać wątpliwości.

Reklama

Jeżeli spożywałeś produkty zawierające tyraminę, a działania niepożądane nie wystąpiły, nie oznacza to, że nie wystąpią one w przyszłości. Bardzo trudno przewidzieć te interakcje, ponieważ tyramina często znajduje się w tych samych produktach w bardzo różnych stężeniach. Jej zawartość zależy głównie od czasu przechowywania tych produktów.