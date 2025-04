Najlepszym sposobem na zasadzki współczesnego świata jest zmiana stylu życia i zwolnienie tempa. Najłatwiej osiągnąć wewnętrzny spokój, szukając ratunku w przyrodzie, i to tej w najmniejszym stopniu skażonej wpływem cywilizacji. W wysokich górach dalekiej Północy i Wschodu można znaleźć rośliny, które wykształciły mechanizmy chroniące je przed wpływem srogiego klimatu. Medycyna nazywa je adaptogenami. Sprawiają, że organizm uzyskuje większą zdolność adaptacji do nowych warunków życia w otaczającym go środowisku.

Korzeń arktyczny - co to takiego?

Jedną z takich roślin jest różeniec górski (Rhodiola rosea) zwany potocznie arktycznym korzeniem. Jego działanie adaptogenne polega na tym, że zwiększa on zdolność naszego organizmu do pokonywania stresu i depresji, usuwa zmęczenie, pobudza psychikę, ułatwia koncentrację i procesy zapamiętywania, podnosi wydajność psychiczną i fizyczną. A także, co chyba najważniejsze: pozwala utrzymać wewnętrzną równowagę, tzw. homeostazę, uodparniając organizm na potencjalnie stresogenne czynniki psychiczne i fizyczne.

Korzeń arktyczny - jakie ma działanie?

Jego składniki bioaktywne to rozawina i salidrozyd. Oba wykazują działanie adaptogenne i stymulujące centralny układ nerwowy. Regulują poziom neuroprzekaźników w korze mózgowej i podwzgórzu. U osób poddanych działaniu czynników stresogennych wzrasta dzięki nim poziom serotoniny i dopaminy w mózgu, a obniżeniu ulega poziom hormonów nadnerczy – kortyzolu i glikokortykosterydów wytwarzanych w nadmiarze w odpowiedzi na stres i odpowiedzialnych za niekorzystne zmiany zachodzące w organizmie w takich sytuacjach. Stymulują również syntezę endorfin – czyli specyficznych hormonów, które są odpowiedzialne za różnego rodzaju przyjemne uczucia. Wywierają pozytywny wpływ na pamięć, percepcję i procesy poznawcze, które, jak dobrze wiemy, w warunkach stresu i depresji ulegają osłabieniu, pomagają się skoncentrować i ogólnie poprawiają nastrój.

Badania wykazały również jego dobroczynny wpływ na sprawność fizyczną. Poprawia on wydolność mięśni i skraca czas regenerowania sił po długotrwałym, intensywnym wysiłku.

Rozawina i salidrozyd to również antyoksydanty i immunostymulatory. Mogą zwiększać odporność na infekcje, choroby nowotworowe i obniżać toksyczność leków stosowanych w chemioterapii. Podobne działanie mają również flawonoidy. Hamują powstawanie wolnych rodników odpowiedzialnych za procesy starzenia się tkanek i choroby cywilizacyjne. Pozwalają również organizmowi samodzielnie oczyścić się z nagromadzonych w nim toksyn.

Aby w pełni skorzystać z dobroczynnego działania preparatu powinniśmy łykać 1-2 tabletki dziennie.