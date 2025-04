Nowa, skoncentrowana formuła Litozin® Forte C w saszetkach z proszkiem o pomarańczowym smaku do rozpuszczania w wodzie w łatwy sposób pomoże wrócić do codziennych aktywności i cieszyć się każdym dniem. LITOZIN® FORTE C to jedyny produkt na stawy zawierający unikalny proszek ze specjalnej odmiany dzikiej róży (Rosa canina),która pomaga utrzymać ruchomość stawów i przyczynia się do poprawy ich wytrzymałości oraz witaminę C, dzięki czemu wspomaga tworzenie kolagenu biorącego udział w odbudowie chrząstki stawowej.

Reklama

Dzika róża zawarta w preparacie Litozin® Forte C była przedmiotem wieloletniego skandynawskiego projektu badawczego. Przeprowadzone badania wykazały, że pomaga ona utrzymać ruchomość stawów i przyczynia się do poprawy ich wytrzymałości. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości i skuteczności proszku w preparacie Litozin® Forte C opracowano unikalną, opatentowaną metodę produkcji.

Preparat jest dostępny w formie saszetek. Wystarczy tylko 1 saszetka dziennie, która zapewnia pełną, dzienną porcję preparatu i wygodę stosowania. Dodatkową korzyścią jest pomarańczowy smak.

Litozin® Forte C nie wykazuje działań niepożądanych nawet przy długotrwałym stosowaniu i może być łączony z innymi preparatami. Efekty stosowania Litozin® Forte C zauważalne są zazwyczaj po 3–5 tygodniach stosowania. Zaleca się stosować preparat nie krócej niż 2-3 miesiące.

Reklama

Litozin® Forte C - suplement diety dostępny w aptekach.



Opakowanie zawiera 20 saszetek, zalecane dzienne spożycie: 1 saszetka dziennie.

Cena ok. 65 zł