180 lat temu ma bazie 12 ziół leczniczych powstała Melisana Klosterfrau - preparat, który pomaga odzyskać dobre samopoczucie i naturalną harmonię, przywraca równowagę wewnętrzną i spokojny sen. Od tego czasu ten skuteczny lek stosowany jest przez miliony osób na świecie, a jego skład pozostaje niezmieniony.

Skład Melisany Klosterfrau to unikalna kompozycja 536 mg liści melisy, 714 mg kłączy omanu, 714 mg korzenia arcydzięgla, 714 kłączy imbiru, 285 mg kwiatów goździków, 285mg kłączy galangi, 71 mg owoców pieprzu czarnego, 714 mg korzenia goryczki, 714 mg owocni pomarańczy, 321 mg kory cynamonowca, 36 mg kwiatów strączyńca oraz 10 mg owoców kardamonu.

Regularne zażywanie 1 do 3 łyżeczek preparatu Melisana Klosterfrau rozcieńczonego podwójną ilością wody, soku lub herbaty gwarantuje przywrócenie spokoju wewnętrznego i uczucia odprężenia.

Melisana Klosterfrau pomaga zwalczyć objawy stresu i jest zalecana do stosowania w przypadku:

- stanów napięcia, wewnętrznego niepokoju,

- bólów głowy,

- meteoropatii,

- dolegliwości związane z okresem menopauzalnym,

- dolegliwości żołądkowo-jelitowych,

- objawów przeziębienia,

- bólów mięśni (stosowanie zewnętrzne),

- nerwobóli (stosowanie zewnętrzne).

Wskazania do stosowania:

Stosowanie doustne: stany złego samopoczucia powodowane przez zaburzenia psychowegetatywne (nerwice)

z objawami uczucia bólu głowy na tle nerwowym, nadmiernej wrażliwości na zmiany pogody, dolegliwości związane

z okresem menopauzalnym, zaburzenia czynności żołądka i jelit na tle nerwowym. Preparat może być również stosowany wspomagająco jako zmniejszający odczuwanie objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie.

Stosowanie zewnętrzne: miejscowo do wcierania w skórę w mniej nasilonych nerwobólach i powysiłkowych bólach

mięśni.

Dawkowanie i sposób podawania:

Przy stosowaniu doustnym: O ile nie zalecono inaczej, stosuje się 1 do 3 łyżeczek preparatu rozcieńczone co najmniej podwójną ilością wody lub też innego płynu, lub podane na kostce cukru.

Przy stosowaniu zewnętrznym: O ile nie zalecono inaczej, należy wcierać nierozcieńczony płyn w bolące miejsca.

Przy stosowaniu na wrażliwe partie skóry preparat dwukrotnie rozcieńczyć z wodą.

Przeciwwskazania:

Nie stosować przy owrzodzeniu błony śluzowej żołądka i jelit. Preparat zawiera 66,8% obj. alkoholu etylowego i nie powinien być stosowany u pacjentów z chorobami wątroby, alkoholików, osób po urazach mózgu, pacjentów cierpiących na epilepsję, a także u kobiet ciężarnych i karmiących oraz dzieci. Stosując preparat zgodnie z zaleceniami, w każdej dawce (3 łyżeczki preparatu) pacjent przyjmuje do 7,8 g alkoholu etylowego. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki preparatu. Nie stosować na skórę uszkodzoną.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Preparat Melisana Klosterfrau jest dostępny w aptekach, bez recepty:

Melisana Klosterfrau 47 ml - ok. 8,10 zł

Melisana Klosterfrau 95 ml - ok. 12,80 zł

Melisana Klosterfrau 155 ml - ok. 17,40 zł

Melisana Klosterfrau 235 ml - ok. 24,30 zł

Melisana Klosterfrau - preparat złożony. Postać farmaceutyczna: płyn doustny, płyn na skórę.