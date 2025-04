DietaLight VLCD* to intensywna i gotowa dieta bardzo niskokaloryczna:

Reklama

Powoduje skuteczną redukcję wagi!

Stanowi kompletną całodzienną dietę - dostarcza wszystkie niezbędne dla organizmu składniki odżywcze

Jej skuteczność w walce z nadwagą i otyłością potwierdza 20 badań klinicznych

DietaLight jest wygodna w zastosowaniu i dobrze smakuje. Oferuje szeroki asortyment produktów. Pomaga zaspokoić uczucie głodu.

DietaLight to skuteczna, gotowa i kompletna dieta niskokaloryczna, stosowana w celu redukcji masy ciała. To szeroka gama smacznych, gotowych lub łatwych do przyrządzenia produktów.

Działanie produktów potwierdza ponad 20 lat pozytywnych doświadczeń.

DietaLight (w Skandynawii znana pod nazwą Nutrilett) cieszy się dużym zaufaniem od ponad 20 lat. Na rynku skandynawskim jest nr 1 wśród produktów na odchudzanie. Specjalnie dla swoich pacjentów dietę stworzył norweski lekarz dr Lars Hoie.

Skuteczność diety potwierdza 20 badań klinicznych!

W skład DietaLight wchodzi dieta bardzo niskokaloryczna – VLCD* (Very Low Calorie Diet) w postaci koktajli i zupy oraz niskokaloryczny baton zastępujący posiłek LCD** (Low Calorie Diet). Produkty DietaLight VLCD stanowią całodzienne, pełnowartościowe pożywienie. Zawierają optymalną ilość składników odżywczych: niezbędne kwasy tłuszczowe, błonnik i białko wyselekcjonowane z niemodyfikowanej genetycznie soi oraz pełen zestaw witamin i składników mineralnych.

Dieta VLCD: koktajle na zimno: czekoladowy i truskawkowy, koktajl na zimno lub gorąco o smaku mocca, zupa krem o smaku kurczaka

Posiłki VLCD mogą stanowić kompletną całodzienną dietę

Skuteczną w redukcji masy ciała

Zawierają wszystkie niezbędne dla organizmu składniki odżywcze

Skuteczność działania potwierdzona badaniami klinicznymi

Produkty łatwe do przygotowania

1 opakowanie (5 porcji), cena ok. 30 zł

Dieta LCD: baton: karmelowy w mlecznej czekoladzie, waga: 60g,

Produkt zastępujący posiłek do kontroli masy ciała

Daje uczucie sytości

Bogaty w białko, błonnik, witaminy i minerały

Cena 1 batona ok. 6 zł

* VLCD (Very Low Calorie Diet) dieta bardzo niskokaloryczna, dostarczająca od 400 do 800 kcal na dobę; środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany w celu redukcji masy ciała

** LCD (Low Calorie Diet) dieta niskokaloryczna, dostarczająca od 800 do 1200 (u kobiet) lub 1400 (u mężczyzn) kcal na dobę;

Reklama

Produkty dostępne w aptekach.