Kiedy kobiece dolegliwości nie pozwalają Ci normalnie funkcjonować i w pełni cieszyć się życiem warto sięgnąć po naturalne i sprawdzone rozwiązanie. Oeparol Femina zawiera substancje, które kompleksowo i w naturalny sposób pielęgnują to, co w kobiecości ważne. Oleje z nasion wiesiołka i lnu bogate w kwasy omega-6 i omega-3 są wyjątkowo cennym, niezbędnym dla naszego organizmu składnikiem. Dbają o to, czego pragnie każda kobieta: utrzymują prawidłowy poziom nawilżenia skóry, pielęgnują włosy i paznokcie. Oprócz tego korzystnie wpływają na poprawę samopoczucia w okresie napięcia przedmiesiączkowego.

Reklama

Wskazania do stosowania Oeparolu Femina:

Oeparol Femina suplement diety jest szczególnie polecany dla kobiet, które:

• chcą wspomóc naturalną odporność organizmu,

• chcą aktywnie zadbać o swoją urodę i kondycję, jak najdłużej zachować zdrowy wygląd oraz dobre samopoczucie,

• mają skórę wrażliwą, skłonną do alergii,

• odczuwają dyskomfort z powodów zaburzeń hormonalnych w okresie przedmiesiączkowym i w wieku menopauzalnym.

Sposób użycia:1 kapsułka 2 razy dziennie, najkorzystniej podczas posiłku.

Ostrzeżenia:

• produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety,

• nie przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Reklama

Aby wspierać działanie suplementu diety Oeparol Femina rekomendowane jest równoległe stosowanie kosmetyków pielęgnacyjnych.

Polecane produkty linii OEPAROL BALANCE:

• Pomadka Ochronna do ust Oeparol

• Krem Biostymulujący półtłusty z olejem nasion wiesiołka

• Krem kondycjonująco-nawilżający z olejem z nasion wiesiołka

• Krem regenerujący pod oczy z olejem z nasion wiesiołka

• Mleczko do demakijażu z olejem z nasion z wiesiołka

• Łagodny tonik bezalkoholowy z olejem z nasion wiesiołka

• Balsam do ciała z nasion wiesiołka

• Krem do rąk z olejem z nasion wiesiołka