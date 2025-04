Kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach. Tym razem chodzi o jedną serię leku w sprayu.

PecFent wycofany

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował o wycofaniu z obrotu leku PecFent (Fentanylium) 400 mcg/dawkę po otrzymaniu informacji w systemie Rapid Alert od Europejskiej Agencji Leków o podejrzeniu wystąpienia wady opakowania bezpośredniego. Oznacza to, że może ono być nieszczelne.

Wykryta wada w leku może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów – napisano w ostrzeżeniu.

Chodzi o serię 5430417 leku PecFent z datą ważności 10.2020. Podmiotem odpowiedzialnym jest Kyowa Kirin Holdings B.V. (poprzednio: Archimedes Development Ltd).

PecFent to aerozol do nosa – lek opioidowy o działaniu przeciwbólowym i uspokajającym. Działa około 100 razy silniej niż morfina. Stosuje się go u pacjentów w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego.

Każdy, kto posiada w apteczce wspomniany lek, powinien odnieść go do apteki. W razie potrzeby farmaceuta może zaproponować zamiennik.

