Producenci leków i dermokosmetyków co jakiś czas wprowadzają na rynek kolejne ciekawe i przydatne nowości, które możemy kupić w aptekach lub – czasem – nawet w supermarketach. Zebrałyśmy 10 takich nowinek, które przykuły naszą uwagę w ostatnich tygodniach.

Czarna pasta i coś dla nauczycieli (i nie tylko)

Jedną z ciekawszych wśród nich propozycji jest na przykład czarna wybielająca pasta do zębów UltraBlanc, która zapobiega tworzeniu się przebarwień. Jest to pierwsza pasta z aktywnym węglem, którą miałyśmy okazję stosować. Składnik ten działa na zęby wybielająco, gdyż pochłania związki garbnikowe z powierzchni zębów, odpowiadające za nieestetyczny kolor szkliwa. Jeśli się zastanawiacie, czy faktycznie ma czarny kolor, to tak, ma – jednak mimo to bardzo łatwo się wypłukuje zarówno z jamy ustnej, jak i z umywalki.

Innym produktem, na który zwróciłyśmy uwagę, jest coś, co przyda się przede wszystkim osobom na co dzień pracujących głosem: aktorom, nauczycielom, tłumaczom, pracownikom infolinii, przedstawicielom handlowym, tłumaczom czy wokalistom. To tabletki do ssania z kwasem hialuronowym GeloVox, które chronią błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Poleca się je szczególnie w przypadku odczuwania suchości w gardle, suchego kaszlu i pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Zobaczcie inne nowości apteczne w naszej galerii. Co wśród nich wzbudziło wasze największe zainteresowanie?

