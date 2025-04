Pirolam® to nowy, apteczny kosmetyk przeciwłupieżowy oferowany przez Polpharmę. Dzięki unikalnej formulacji i zastosowaniu cyklopiroksolaminy Pirolam® szampon to wysokiej jakości preparat przeciwłupieżowy, który szybko i skutecznie likwiduje nie tylko objawy, ale również przyczyny łupieżu, pielęgnując jednocześnie włosy. Przywraca im blask, jedwabistość oraz zdrowy wygląd.

Łupież owłosionej skóry głowy to uciążliwy i nieprzyjemny problem. Dotyczy 5%-10% ogólnej populacji. Najczęściej występuje u ludzi młodych w wieku 10-20 lat – szacuje się, że problem ten dotyka nawet połowy z nich*. Tymczasem wygląd zewnętrzny ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie oraz samoocenę. Prawie połowa badanych kobiet i mężczyzn przyznaje, że dbałość

o wygląd, w tym przede wszystkim o fryzurę, ubranie i makijaż, ma duże znaczenie dla możliwości osiągnięcia życiowego sukcesu. Według ich opinii to, jak wyglądamy, ma w tym przypadku większe znaczenie niż to, jaką mamy sylwetkę**. Przy pierwszym kontakcie z drugą osobą największą uwagę przykuwa twarz, wraz z włosami. Dlatego, przy problemach z łupieżem, warto wybrać nowoczesny

i skuteczny produkt, który pomoże uporać się z tą dolegliwością.

Nowy, przeciwłupieżowy Pirolam® szampon zawiera:

- Cyklopiroksolaminę – substancję o działaniu przeciwgrzybiczym, przeciwbakteryjnym

i przeciwzapalnym, która hamuje wzrost grzybów wywołujących łupież oraz proces zapalny skóry, występujący w przebiegu łupieżu;

- Kompleks witamin A i E

Witamina A – reguluje procesy rogowacenia (keratynizacji) naskórka, ogranicza jego szorstkość i złuszczanie oraz uczestniczy w prawidłowym wzroście włosów,

Witamina E – zwana „witaminą młodości”, chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, które mogą powodować podrażnienia skóry oraz, stosowana miejscowo, zmniejsza stan zapalny;

- Proteiny pszenicy – odżywiają włosy i nadają im połysk;

- Glicerynę – uelastycznia i nawilża włosy oraz skórę głowy.

Z przeprowadzonych badań dermatologicznych wynika, że Pirolam® szampon szybko i skutecznie likwiduje przyczyny i objawy łupieżu. Wysoką skuteczność w zwalczaniu łupieżu zapewnia mu cyklopiroksolamina, która oprócz działania na czynnik infekcyjny, sama w sobie ma działanie przeciwzapalne. Produkt ma również optymalne własności pielęgnujące. Zawarte w Pirolamie® szampon substancje sprawiają, że włosy stają się nawilżone, odżywione, jedwabiste i pełne blasku.

Pirolam® szampon to produkt zawierający cyklopiroksolaminę – substancję rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne w walce z łupieżem.

Produkt jest dostępny w opakowaniu zawierającym tubę 60 ml, w cenie około 25 zł.