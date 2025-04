Wiosna w tym roku rozpieszcza nas pięknymi, słonecznymi dniami. Jednak nie wszyscy cieszą się, kiedy za oknami robi się coraz bardziej zielono. Ponad 40% Polaków cierpi na sezonowe alergie. To jeden z najwyższych odsetków na świecie! Ale jest też dobra wiadomość: już pod koniec kwietnia alergicy będą mogli zaopatrzyć się w Plusssz Calcium – preparat będący połączeniem wapnia i witamin, który stanie się ich niezastąpionym sojusznikiem w walce z uczuleniem.

Plusssz Calcium to zbilansowany kompleks najważniejszych witamin i wapnia. Wystarczy jedną tabletkę rozpuścić w szklance zimnej wody, a powstanie musujący napój o smaku winogronowo-pomarańczowym, który uzupełni niedobór wapnia w naszym organizmie. Ponadto wyborny smak Plusssz Calcium sprawi, że troska o zdrowie stanie się czystą przyjemnością. Oprócz działania antyalergicznego, preparat wspomaga również nasz system odpornościowy. Jego spożycie jest zalecane w okresach zwiększonej podatności na przeziębienia.

Do czego służy wapń w organiźmie?

Wapń jest podstawowym budulcem kości, zębów i paznokci. Sprzyja płodności kobiet i późniejszemu donoszenie ciąży. Jego niedobór powoduje ryzyko wystąpienia osteoporozy, próchnicy zębów i łamliwości paznokci. Wapń likwiduje obrzęki i zapobiega przenikaniu do organizmu drobnoustrojów oraz ma właściwości uszczelniające naczynia włosowate – to te właściwości sprawiają, że jest on wykorzystywany w leczeniu alergii.

Jak mogę poznać niedobór wapnia w organiźmie?

Niedobór wapnia objawia się następującymi symptomami:

- skłonnością do alergii i wysypek,

- częste krwotoki z nosa,

- skłonność do powstawania siniaków nawet przy lekkich urazach,

- bezsenność,

- szybkie męczenie się.

Tubka Plusssz Calcium zawiera 24 tabletki i kosztuje około 9,50 zł.