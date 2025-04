Popping z amarantusa firmy Szarłat to świetny dodatek śniadaniowy – można go wsypać do mleka, jogurtu, kefiru, przygotowując musli. Doskonale smakuje również z miodem albo czekoladą na ciepło jako składnik sałatek, ciast, lodów i innych deserów. Wzbogaci także smak i wartość odżywczą zupy – z tego powodu cenią go wegetarianie i weganie.

Reklama

Amarantus, znany również jako szarłat, to roślina szczególnie bogata w wartościowe i – co ważne – łatwo przyswajalne białko, zawierające wszystkie aminokwasy niezbędne do funkcjonowania organizmu. W tym również lizynę – odpowiedzialną za prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży – oraz metioninę i tryptofan.

Popping nie zawiera glutenu – w przeciwieństwie do tradycyjnych zbóż – mogą go więc stosować osoby chore na celiakię oraz z nietolerancją glutenu. Jest bogaty w niezbędne kwasy tłuszczowe oraz tokotrienole (pochodne witaminy E), a także w żelazo i wapń.

Reklama

Opakowanie Poppingu zawierające 150 g kosztuje ok. 8 zł.