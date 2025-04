PUKKA - Naturalna Witamina C

Pukka to siła natury płynąca z serca Indii. Firma powstała w 2001 roku jako efekt połączenia fascynacji starożytną filozofią zdrowia i dobrego samopoczucia Ajurweda („sztuka życia mądrze”) oraz zielarstwem i ekologią. Misją Pukki jest propagowanie świadomości, iż wszyscy jesteśmy wyjątkowi i posiadamy moc dbania o własne zdrowie w harmonii z naturą. Ajurweda mówi o przeżywaniu danego nam czasu w pełny sposób i utrzymywaniu siebie w doskonałej formie. Pukka w języku hindi oznacza „doskonały, najwyższej jakości” i odzwierciedla całą filozofię firmy. Gwarancją jakości produktów jest certyfikat ekologiczny Soil Association.

W czasach wielkich wypraw morskich odkryto, że długotrwałe wykluczenie owoców z diety prowadzi do szkorbutu – poważnej choroby, charakteryzującej się ogólnym osłabieniem, spadkiem odporności, bólami i sztywnością stawów oraz bardzo powolnym gojeniem się ran, a w konsekwencji krwotokami. Wraz z rozwojem nauki ustalono, że za wszystkie te dolegliwości odpowiedzialny jest brak witaminy C.

Obecnie rzadko już odnotowuje się przypadki szkorbutu, jednakże nieodpowiednia, uboga dieta nadal może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Dodatkowo nie jesteśmy w stanie magazynować nadmiaru witaminy C, usuwanej wraz z moczem. Stres, antybiotyki, nikotyna – wszystko to również wpływa na nadmierne jej zużywanie. Dlatego tak ważne jest dostarczanie witaminy C „z zewnątrz”, w postaci łatwo przyswajalnych suplementów.

Sztuczna, syntetycznie produkowana witamina C, przyjmowana w dodatku w zbyt małych dawkach, już po ok. 3 godzinach zostaje wydalona z moczem aż w 70%! Dzieje się tak, ponieważ w naturze witamina C występuje razem z kompleksem bioflawonoidów (antyoksydantów), które wspomagają jej wchłanianie i wykorzystanie przez organizm oraz pobudzają krążenie krwi. Dlatego też warto sięgnąć po naturalne, ekologiczne suplementy.

Naturalna Witamina C firmy Pukka z bioflawonoidami otrzymywana jest ze wspaniałej mieszanki ekstraktów owocowych: aceroli, amli, cytryny i owoców dzikiej róży. Jej naturalne pochodzenie sprawia, że jest wysoko przyswajalna i pozostaje we krwi do 12 godzin, czyli czterokrotnie dłużej niż produkowana przemysłowo. Dzienna porcja dostarcza 250 mg witaminy C, co stanowi 400% rekomendowanej dawki.

Pamiętaj, jak ważna jest witamina C dla twojego organizmu! Oto niektóre jej działania:

- wzmacnia układ odpornościowy,

- wspomaga wzrost i ogólny rozwój fizyczny,

- przyspieszanie gojenie ran i siniaków,

- obniża ciśnienie krwi,

- spowalnia proces starzenia się skóry,

- utrzymuje w zdrowiu kości, włosy i paznokcie,

- działa jako przeciwutleniacz,

- poprawia wzrok,

- jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego,

- obniża poziom cholesterolu we krwi.

PUKKA - Naturalna Witamina C

Właściwości:

- naturalna ekologiczna witamina C z bioflawonoidami,

- otrzymana z mieszanki ekstraktów owocowych: aceroli, amli, cytryny, owoców dzikiej róży,

- wysoko przyswajalna,

- pozostaje we krwi do 12 godz.,

- dzienna porcja dostarcza 250 mg

witaminy C, co stanowi 400%

rekomendowanej dawki dziennej,

- 100% składników pochodzi z ekologicznych upraw

- odpowiednia dla Wegetarian i Wegan.

Dawkowanie:

2 kapsułki 2 razy dziennie.

