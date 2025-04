Remifemin to naturalny lek zmniejszający uderzenia gorąca w okresie klimakterium. Umożliwia kobietom prowadzenie normalnego życia w tym trudnym, dla wielu z nich, czasie. Dzięki regularnej terapii z Remifemin przykre objawy menopauzy takie jak: uderzenia gorąca, problemy ze snem, nadmierne pocenie czy huśtawki nastrojów, nie stanowią przeszkody w realizowaniu codziennych zdań.

Badania kliniczne potwierdziły, że u kobiet stosujących Remifemin przez cztery tygodnie ilość uderzeń gorąca zmniejszyła się o ponad połowę. Lek Remifemin nie zawiera hormonów, gdyż został stworzony specjalnie z myślą o kobietach, które nie chcą lub nie mogą stosować terapii hormonalnej w czasie menopauzy. Jego unikalny skład oparty jest na wyciągu z północnoamerykańskiej rośliny Cimicifuga racemosa.

Działanie i bezpieczeństwo stosowania preparatu zostało potwierdzone przez specjalistów i docenione przez Polki.To dzięki ich głosom Remifemin otrzymał nagrodę zaufania Złoty OTIS 2010.

Chcąc być bliżej kobiet stworzyliśmy specjalny serwis internetowy www.remifemin.pl, gdzie każda z Pań borykająca się z problemem menopauzy może znaleźć informacje na ten temat, zadać swoje pytanie lekarzowi czy zamówić bezpłatny poradnik.



Remifemin jest dostępny w aptekach bez recepty.

Cena w aptece – 30 tabl. – ok. 31 zł, 60 tabl. – ok. 54 zł; 100 tabl. – ok. 80 zł.